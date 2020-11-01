Легко ли получить миллион жилищной субсидии в Хабаровске? Часть первая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Хабаровского края помогают молодым семьям купить жилье. Для этого в регионе действует ряд программ. Одна из них «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае». Корреспондент редакции «КП»-Хабаровск» Ольга Кива пообщалась с новоиспеченными получателями выплаты и узнала, легко ли получить миллион жилищной субсидии в Хабаровске?

Наши герои – семья Д. Назовем их так, потому что личные данные просили не разглашать. Их история началась в 2015 году. К тому времени у супругов родилась дочка, жили они вместе с родственниками и обдумывали варианты, как бы приобрести свое жилье. Про жилищные программы знали, но вот понять, как они работают и как получить деньги, было не до конца понятно.

- Сначала планировали купить вторичное жилье. Узнавали в администрации города, как попасть в очередь, потом пришли на консультацию в городское управление по делам молодежи и семьи, оттуда нас отправили в комитете по управлению Индустриальным районом, потому что прописаны на тот момент были в этом районе, - рассказывает супруга.

Узнавали, что и как, скорее из любопытства, потому надежды реально что-то получить не было. Однако шансы существенно увеличились, когда в комитете подтвердили, что право на выплату есть, потому что на каждого члена семьи исходя из имеющейся жилплощади недостаточно квадратных метров. Ну ок! Радости это событие прибавило и тут же эту самую радость чиновники укоротили, выдав список документов, требуемых для получения постановления о том, что семья нуждается в расширении жилплощади.

ПОГОНЯ ЗА ДОКУМЕНТАМИ

Со следующего дня спокойная жизнь у семьи просто закончилась. Их увлекла самая настоящая погоня за документами. Срок действия у некоторых из них был несколько дней, где-то приходилось отстаивать жуткие очереди, за некоторые справки надо было платить пошлины.

- Муж с рождения живет в Хабаровске и у него одна регистрация все время, с ним было проще. А мне пришлось собирать документы с двух регионов, где я жила и была прописана, да еще и в двух экземплярах – на фамилию мужа и на девичью, - рассказывает супруга. - Странно, что справку из ЗАГСа не потребовали, что я один раз замужем была!

К слову, в этой области как раз бы и пригодились цифровые технологии, которые могли бы значительно облегчить сбор бумаг и справок.

Когда беготня закончилась, усталость была жуткая. Не физическая, а моральная. После такого, чиновников поневоле сравнишь с демонами, защититься от которых поможет только волшебная палочка и заклинание «Экспекто патронум». Но дело было сделано, бумаги поданы, заветное постановление в итоге получили. Потом с ним, как со знаменем, тут же понеслись в управление, чтобы встать в очередь.

ГОДЫ ОЖИДАНИЯ

Итак, сначала семья Д. рассчитывала получить деньги на покупку вторичного жилья и для этого подала документы в городское управление по делам молодежи и семьи. Однако время шло, очередь двигалась крайне медленно (и это мягко сказано!), мечта получить господдержку становилась все призрачней. Стали думать, решать, ждать в этой очереди или еще обратиться в минстрой и попробовать купить новостройку?

В итоге в 2017 году подали документы еще и в минстрой края. Там, правда, сразу сказали, что срок ожидания три-четыре года и, надо сказать, не соврали. Впереди было одно сплошное ожидание, каждый год весной супруги приходили, переподавали документы, и в 2020 году подошла очередь. Радости не было предела. Однако радость эта была недолгой, а сама сделка сопровождалась фонтаном бурных эмоций - от легкого недоумения до ярко выраженного гнева. Как получала жилищную субсидию молодая семья, расскажем во второй части.