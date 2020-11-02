«С незнакомцами не знакомлюсь»: хабаровчанка с собачкой избежала фееричного свидания с водителем сгоревшей машины

Возгорание произошло примерно в три часа ночи Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Фееричное происшествие случилось в Индустриальном районе Хабаровска в три часа, в ночь на понедельник, 2 ноября. Автомобиль Toyota Prius, загоревшийся у дома №10, наделал в прямом смысле много шума. Жителей домов, стоящих вблизи от автобусной остановки «Мелькомбинат», разбудил в предутренний час непрерывный вой автомобильного клаксона. С короткими перерывами он длился более пяти минут. Его сопровождали звуки, напоминавшие выстрелы либо взрывы петард. В окнах, которые смотрят на киоск, расположенный у остановки, были видны отблески пламени.

Очевидно, что хлопки, похожие на взрывы, издавали разрывающиеся от жара герметичные емкости автомобиля. Причем это были не только баллоны колес. Силы разрывов хватало на то, чтобы в сторону киоска полетели горящие пластмассовые детали. Эти огненные плевки ложились вплотную к ларьку, стоящему метрах в трех от горящей машины, и продолжали коптить. Стенка киоска опасно нагрелась, но тлел и дымился только ствол вяза, под которым автолюбитель припарковал загоревшуюся гибридную машину.

Тушением занимались пожарные расчеты Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Я то думала, что это так поздно шпанюки шалят с петардами... Мне же внутри не видно ничего. Хорошо еще мужик подошел, сказал: «Выходите, а то сгорите к какой-нибудь матери», - выдала скороговоркой корреспонденту «КП» на месте события продавец ларька.

Женщина лет 37-40 была впечатлена случившимся, однако специфика работы в ночном ларьке приучила продавца быть готовой к любому повороту событий. Она уверяла, что не спала. Потому что даже глубокой ночью клиентура не дает покоя. Приезжают даже на такси, так как в округе ближайший киоск с сигаретами лишь у 11 городской больницы, в самом сердце микрорайона Пятая площадка. Стоящий у ларька автомобиль торгового работника не удивил и не возмутил. Но кому он принадлежит, где владелец, киоскерша не могла и предположить.

Первыми из представителей экстренных служб к горящей иномарке прибыли одна за другой две машины полицейской патрульно-постовой службы. Следом подкатили пожарные. Огонь, охвативший «Тойоту» от капота до багажника, не думал униматься. Даже после того, как его обильно облили из брандспойта. Поверх ручья воды, потекшего от «Приуса», пошла струйка голубого пламени. Так из машины вымывалась некая легковоспламеняющаяся жидкость. Экономящая топливо «Тойота» с гибридным двигателем после возгорания превратилась в идеальный и трудноугасимый факел. В районе капота ослепительно-белым пламенем вспыхнул какой-то алюминиевый сплав. Под воздействием водной струи он разгорался все ярче и ярче. Еще что-то полыхало под днищем. Не исключено, что литиевые элементы батареи современного чуда техники. Сколько бы не лили спасатели воды под машину, пожар под ней не унимался. На время просто водой удавалось загасить лишь синтетику, которой отделан салон автомобиля. В нем людей не было. Не нашли пожарные автовладельца и среди трех-четырех глазевших на ночное происшествие местных жителей.

О том, что всего за полчаса до пожара у Toyota Prius кто-то был, репортеру сообщила молодая женщина, стоявшая поодаль. Рядом с ней, безо всякого желания натянуть поводок, на пожар косила такса.

- Мы с Боней, моей собакой, в киоск приходили. Там мужик был, судя по голосу - молодой. И глупый, - с явной иронией поделилась с корреспондентом «КП» Александра.

Погасить огонь смогла только специальная пена Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

27-летняя дама с собачкой объяснила, что стоявший у водительской двери незнакомец предпринял неуклюжую попытку пофлиртовать, предлагал ей познакомиться. Она тогда и предположить не могла, что в ближайшее время Prius нечаянного ухажера вспыхнет огромным факелом. Даже не обладая даром предвидения будущего, покупательница не прельстилась предложением незнакомца познакомиться. Она поспешила с покупками домой, благо живет совсем рядом. Увидев из окна отсветы пламени, вернулась. И, судя по отзыву, совсем не из-за того, что переменила отношение к неудачливому кавалеру.

К этому моменту было ясно, что судьба автомобиля плачевна. Но ждать, пока все цветные металлы и ГСМ в машине прогорят сами собой, спасатели не могли. Им нужно было предотвратить разрастание пожара. Огонь грозил перекинуться на киоск. Пламя удалось унять, лишь сменив насадку и применив пенную атаку. Уже после того, как сугроб из пузырьков специального состава накрыл не только машину, но и пятачок вокруг места ЧП, языки пламени перестали выскакивать из остова. Командир пожарных доложил диспетчеру о ликвидации возгорания примерно через полчаса после первых взрывов и воя клаксона сгинувшего в пламени гибрида.