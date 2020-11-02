Землетрясение магнитудой пять на Камчатке: МЧС отчиталось о последствиях

Эпицентр находился в горах в 31 километре северо-восточнее поселка Усть-Камчатск Фото: Борис КОКУРИН

На Камчатке 2 ноября утром произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмособытия находился в горах Усть-Камчатского района примерно в 460 километрах от столицы полуострова.

Землетрясение произошло в точке с координатами 56.3 северной широты, 163.0 восточной долготы, глубина - 54 километра, сообщили специалисты сейсмостанции «Петропавловск». Эпицентр находился в горах в 31 километре северо-восточнее поселка Усть-Камчатск.

Подземные толчки силой четыре-пять баллов ощутили жители Усть-Камчатска и села Крутоберегово. Спасатели выехали на место для обследования зданий.

- Спасателями произведен осмотр социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и разрушений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС района не поступали, - прокомментировали в главке МЧС РФ по Камчатскому краю.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что землетрясения в Хабаровском крае и Амурской области не связаны по происхождению между собой с сейсмособытием на Камчатке.