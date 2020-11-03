Михаил Дегтярев лично проверил положение дел в Комсомольском и Солнечном районах края Фото: Александр Янышев

Очередные выходные глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел в поездках по муниципалитетам. Решение проблем на местах уже становится визитной карточкой назначенного главы региона. Вот и последние числа октября он традиционно провел в поездке. На этот раз в зону внимания попали Солнечный и Комсомольский районы края.

Интерес Михаила Дегтярева к городу президентского внимания не случаен. Объем требующих решения задач в Комсомольске весьма велик. Ремонтно-восстановительные работы на городской набережной - здесь сплелись в клубок и бездеятельность подрядчика, и сложности с архитектурным решением, и разгул стихии. Еще летом казалось, что объект никогда не будет сдан. Подрядчик ООО «Больверк» стал фигурантом целого ряда разбирательств, а стройка между тем стояла на месте.

При деятельном участии краевых властей договор с завалившим дело подрядчиком был расторгнут и найден новый - «Концерн «Вега», у которого дело, наконец, пошло на лад. Сейчас перед строителями стоят задачи по обустройству ротонд и велодорожек вблизи речного вокзала, монтажу плит откосов, укладке брусчатки. На участке в районе яхт-клуба прокладываются подземные коммуникации. Срок исполнения контракта - конец ноября 2021 года. Однако в ходе встречи с представителями подрядчика Михаил Дегтярев призвал не оглядываться на них и форсировать сроки сдачи объекта. Ожидается, что набережная для комсомольчан и гостей города откроется уже летом 2021 года.

Михаил Дегтярев призвал форсировать сроки сдачи объекта Фото: Александр Янышев

А пока набережная Города юности обретает свой законченный вид, Михаил Дегтярев прошелся по тем местам, где жители города ходят и ездят каждый день - по дорогам и дворам Комсомольска. В первом случае врио губернатора оценил ход ремонтно-восстановительных работ на дорогах города в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году работы выполнены на 20 объектах улично-дорожной сети общей протяженностью 21,33 километра. Объем финансирования этих мероприятий - 505,6 миллиона рублей, из них 450 миллионов рублей - средства федерального бюджета, около 50 миллионов рублей - краевого. Доля бюджета Комсомольска-на-Амуре - 6 миллионов рублей.

Во втором случае Михаил Дегтярев ознакомился с процессом благоустройства комсомольских дворов и придомовых территорий. В этом году в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города и плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края предусмотрено благоустройство 50 дворовых территорий. Из федерального бюджета на эти цели выделено 123,1 миллиона рублей, из муниципального - 1,3 миллиона рублей.

- Очень хорошо, когда и государство выделяет деньги на благоустройство, и сами люди бережно и с ответственностью относятся к тому месту, где живут, - отметил Михаил Дегтярев, пообщавшись с жителями одного из домов на улице Советской.

Также врио губернатора провел ряд знаковых встреч с представителями крупного бизнеса. Вопросы касались, в частности, участия его представителей в инвестиционной деятельности в свой регион и сотрудничества в рамках социальной ответственности.

В частности глава Хабаровского края принял участие в открытии школьного спорткомплекса в Солнечном. Строительно-монтажные работы профинансированы в рамках инвестиционного соглашения краевого правительства с ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть - Дальний Восток». Общая сумма выделенных средств - 164,8 миллиона рублей. После капитального ремонта школьникам стали доступны занятия в универсальном, гимнастическом и тренажерном залах, а также в двух бассейнах. Одновременно там могут находиться около ста человек. Кроме уже вложенных средств, до конца этого года ООО «Транснефть - Дальний Восток» приобретет для школы в Солнечном спортивное оборудование и инвентарь на сумму около четырех миллионов рублей. С такой просьбой к руководству компании обратился Михаил Дегтярев.