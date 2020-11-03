Дело Сергея Фургала: последние новости на 3 ноября 2020 года Фото: Правительство Хабаровского края

По данным на 3 ноября 2020 года, известно, что Сергея Фургала планируют ненадолго выпустить из СИЗО в связи с обследованием. Следователь отдал в СИЗО медицинские документы экс-губернатора Хабаровского края. Об этом сообщила Ева Меркачева, член ОНК города Москвы в своем аккаунте в Instagram. Однако она же, по данным на пятницу 30 октября, рассказала, что пока Сергей Иванович СИЗО не покидал.

Члены ОНК также сообщили, что смогли пообщаться с адвокатами экс-губернатора. Детали работы защитников по понятным причинам не раскрываются, однако настрой у них решительный. Они рассчитывают на суд присяжных и надеются, что заседание пройдет уже весной 2021 года. При этом адвокаты обещают, что на суде «будет очень горячо».

После визита в СИЗО 1 ноября 2020 года также отчитался и Алексей Мельников, правозащитник, секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы. На встречу с ним Сергей Иванович вышел с «серьезной» щетиной, что было весьма непривычно. Проблема в том, что сломалась машинка для стрижки. В обычной передачке ее отправить арестантам нельзя, а обеспечивать стрижку должны в СИЗО. В учреждении заверили, что на следующей неделе решат вопрос с новой машинкой.

- Новых писем Сергею Фургалу не передавали, и это, конечно, очень печально. Полная изоляция - это тоже мера давления. Будем об этом говорить, будем об этом писать в разные инстанции, - рассказал Алексей Мельников.

Настроение Сергея Ивановича по-прежнему боевое. На встрече с членом ОНК он даже пытался шутить. Во время встречи поговорили про коронавирус и о том, какие ограничительные меры вводились в УФСИН. Бывший глава региона рассказал, какие сериалы смотрит в камере, а также расспросил Алексея Мельникова о том, как он попал в ОНК. К слову, Сергей Фургал знает, что происходит в регионе, из газет, которые получает.