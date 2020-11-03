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Общество

Михаил Дегтярев: «Жилье в Хабаровском крае должно стоить дешевле»

Проблему дороговизны «квадратов» будут решать в том числе за счет более активного привлечения местного бизнеса
Мария Ненашева
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Завод необходимо включить в цепочку поставок для строек Хабаровского края

Завод необходимо включить в цепочку поставок для строек Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня глава Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал с рабочим визитом на Хабаровском заводе промышленного и гражданского домостроения. Это одно из крупнейших предприятий строительной отрасли края, мощности завода позволяют довести объем домокомплектов до 120 тысяч квадратных метров в год. Однако сейчас предприятие, мягко сказать, недогружено.

Панельное строительство давно доказало свою эффективность как с экономической, так и с производственной стороны. Применение типовых конструкций, которые могут быть частично смонтированы в заводских условиях, упрощает и удешевляет работу на месте. Панели имеют широкий спектр применения: административные и жилые здания, малоэтажное и многоэтажное строительство. В свое время в рекордно короткие сроки панельными пятиэтажками была застроена почти вся страна, что позволило решить проблему переселения людей из старых, изживших себя морально и физически домов.

Именно такая «стройка века» и нужна сейчас Хабаровскому краю. Цена квадратного метра жилья, помнится, удивила Михаила Дегтярева, приехавшего в регион из столицы. Квартира в хабаровской новостройке может стоить почти так же, как квартира в Санкт-Петербурге. Думаю, можно понять тех, кто в конечном итоге решает вложить деньги в жилье в центре России.

В крае есть и еще будет много социальных строек - детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты и так далее, не говоря уже о жилых зданиях. И все эти объекты могут обойтись бюджету значительно дешевле, если привлекать, разумеется, с соблюдением законодательства местные предприятия. Такие, как Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения. Об этом сказал Михаил Дегтярев, подчеркнув, что Хабаровский край должен гордиться этим предприятием.

Михаил Дегтярев поручил минстрою детально проработать варианты сотрудничества

Михаил Дегтярев поручил минстрою детально проработать варианты сотрудничества

Фото: Правительство Хабаровского края

- Мы готовы, предъявляя высокие требования, размещать здесь заказы. Например, завод в состоянии возвести детский сад в селе имени Полины Осипенко. Утвержденной правительством России стратегией развития Дальнего Востока перед нами поставлена большая государственная задача - построить фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных поселках, - сказал глава края.

У предприятия есть опыт подобной работы. На Сахалине завод построил 17 ФАПов, четыре - на Камчатке. Строят жилье, гостиницы, общежития для военных по всему Дальнему Востоку. Но почему-то в родном Хабаровском крае заказов немного. Руководство завода заверило Михаила Дегтярева, что вполне реально строить квадратный метр по себестоимости в 30 тысяч рублей. Понятно, что речь идет о «коробке», без внутренней отделки, прокладки внутриквартирных инженерных сетей, без «начинки» на кухнях и в санузлах, если речь идет о жилых домах. Но мы знаем, что сейчас за голые стены люди отдают значительно бОльшие суммы.

Краевому министерству строительства Михаил Дегтярев поручил проработать возможные направления сотрудничества с заводом. Главу региона особенно интересует жилье, социальные объекты и региональные адресные инвестиционные проекты - то есть то, что поможет сделать Хабаровский край привлекательнее для жизни и работы.

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