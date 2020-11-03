Михаил Дегтярев: «Жилье в Хабаровском крае должно стоить дешевле»

Завод необходимо включить в цепочку поставок для строек Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня глава Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал с рабочим визитом на Хабаровском заводе промышленного и гражданского домостроения. Это одно из крупнейших предприятий строительной отрасли края, мощности завода позволяют довести объем домокомплектов до 120 тысяч квадратных метров в год. Однако сейчас предприятие, мягко сказать, недогружено.

Панельное строительство давно доказало свою эффективность как с экономической, так и с производственной стороны. Применение типовых конструкций, которые могут быть частично смонтированы в заводских условиях, упрощает и удешевляет работу на месте. Панели имеют широкий спектр применения: административные и жилые здания, малоэтажное и многоэтажное строительство. В свое время в рекордно короткие сроки панельными пятиэтажками была застроена почти вся страна, что позволило решить проблему переселения людей из старых, изживших себя морально и физически домов.

Именно такая «стройка века» и нужна сейчас Хабаровскому краю. Цена квадратного метра жилья, помнится, удивила Михаила Дегтярева, приехавшего в регион из столицы. Квартира в хабаровской новостройке может стоить почти так же, как квартира в Санкт-Петербурге. Думаю, можно понять тех, кто в конечном итоге решает вложить деньги в жилье в центре России.

В крае есть и еще будет много социальных строек - детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты и так далее, не говоря уже о жилых зданиях. И все эти объекты могут обойтись бюджету значительно дешевле, если привлекать, разумеется, с соблюдением законодательства местные предприятия. Такие, как Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения. Об этом сказал Михаил Дегтярев, подчеркнув, что Хабаровский край должен гордиться этим предприятием.

Михаил Дегтярев поручил минстрою детально проработать варианты сотрудничества Фото: Правительство Хабаровского края

- Мы готовы, предъявляя высокие требования, размещать здесь заказы. Например, завод в состоянии возвести детский сад в селе имени Полины Осипенко. Утвержденной правительством России стратегией развития Дальнего Востока перед нами поставлена большая государственная задача - построить фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных поселках, - сказал глава края.

У предприятия есть опыт подобной работы. На Сахалине завод построил 17 ФАПов, четыре - на Камчатке. Строят жилье, гостиницы, общежития для военных по всему Дальнему Востоку. Но почему-то в родном Хабаровском крае заказов немного. Руководство завода заверило Михаила Дегтярева, что вполне реально строить квадратный метр по себестоимости в 30 тысяч рублей. Понятно, что речь идет о «коробке», без внутренней отделки, прокладки внутриквартирных инженерных сетей, без «начинки» на кухнях и в санузлах, если речь идет о жилых домах. Но мы знаем, что сейчас за голые стены люди отдают значительно бОльшие суммы.

Краевому министерству строительства Михаил Дегтярев поручил проработать возможные направления сотрудничества с заводом. Главу региона особенно интересует жилье, социальные объекты и региональные адресные инвестиционные проекты - то есть то, что поможет сделать Хабаровский край привлекательнее для жизни и работы.