«За меня голосовали хулиганы, которых я старался приструнить»: лучший полицейский Хабаровского края рассказал о своей работе

Участковый семь лет работает в Березовке Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Много лет «Комсомольская правда» и МВД проводят совместный конкурс «Народный участковый». Финальное голосование стартовало на нашем сайте. Мы расскажем о полицейском из Хабаровского края, который представит регион на всероссийском этапе.

Большинство голосов интернет-пользователи отдали 30-летнему капитану Евгению Юфереву. Участковый семь лет работает в Березовке и признается: «Сейчас ни о чем не жалею, хоть и не думал идти в органы».

Вызовы могут поступить в любое время, да и бумажных дел достаточно Фото: УМВД России по городу Хабаровску

- Для меня стала неожиданностью не победа, а тот факт, что хулиганы, на которых я составлял протоколы, первые отправляли мне скриншоты и рассказывали, что проголосовали за меня, - рассказал капитан полиции Евгений Юферев, победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2020».

ЮРИСТ, ИНЖЕНЕР, УЧАСТКОВЫЙ

- Я даже не думал идти в полицию, жизнь все расставила по своим местам. Получил в ТОГУ два образования - юриста и инженера в области ЧС. После армии хотел пойти в Государственный пожарный надзор в Переяславку, но мест там уже не было. Тогда решил связать жизнь с правоохранительными органами, - поделился народный участковый Хабаровского края.

Под контролем полицейского один из участков в поселке Березовка, на котором живет почти 3,5 тысячи человек. Свой день Евгений начинает с обхода территории. В основном приходится успокаивать дебоширов и шумных соседей, помогать решать семейные конфликты, которые возникают во время посиделок.

Участковый признается: «Сейчас ни о чем не жалею, хоть и не думал идти в органы» Фото: Из личного архива героя публикации

- Стараюсь помочь каждому. Приходится подключать все знания психологии, с кем-то беседовать в участковом пункте, с другими устраивать кинолектории, настойчиво объясняя простые истины, например, вред употребления алкоголя, - добавил капитан полиции.

«ИНОГДА С ЛЮДЬМИ НАДО ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ»

- Живет у меня на участке одна бабушка, она часто вызывала полицию. Оказалось, что ей просто не с кем было поговорить. Приходил к женщине я или, когда у меня выходной, другие люди, и просто с ней беседовали, - поделился участковый.

Свой день участковый начинает с обхода территории Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Полицейский признается: особенно резонансных происшествий в его районе не случается, но важные для местных жителей расследования все же случаются. Однажды мужчина напал на женщину, стараясь украсть телефон. Преступник сбежал, но позже во время выезда на семейный скандал был найден по фотороботу и отдан под суд.

- График, понятное дело, напряженный. Вызовы могут поступить в любое время, да и бумажных дел достаточно, поэтому порой пропадать на работе приходится до поздней ночи. Жене Анне такой режим знаком - сама трудится дознавателем, - рассказал Евгений Юферев.

Жена Евгения трудится дознавателем Фото: Из личного архива героя публикации

Дома участкового ждут жена и двое детей, все свободные минуты полицейский старается посвятить семье. Время от времени Евгений возвращается к позабытому увлечению, коллекционированию монет. Участковый признается, бережет в собрании ценный экземпляр - десятирублевую монетку «Чеченская республика».

Дома участкового ждут жена и двое детей Фото: Из личного архива героя публикации

КСТАТИ

Выбираем лучшего участкового страны!

1 ноября в МВД России начинается финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 44 тысяч сотрудников. (подробности)