Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 5 ноября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 5 ноября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 17207. Из них вылечились 11638 человек, скончались 142. За последние сутки в регионе выявили 227 новых случаев заболевания. До данным на вечер 4 ноября, получают лечение 5427 человек, из них в стационаре 2414, амбулаторно 3013. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 4 ноября, за минувшие сутки в Хабаровске зарегистрировали 124 случая, в Хабаровском районе - 18, в Комсомольске-на-Амуре - 35, в Комсомольском районе - девять, в районе имени Лазо - 12, в Ванинском районе - один, в Бикинском районе - один, в Нанайском районе - семь, в Николаевском районе - три случая, в Охотском районе - три, в Вяземском районе - 14.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.