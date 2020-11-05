Хабаровские команды «Амур» и «СКА-Нефтяник» проведут домашние матчи без зрителей Фото: Борис КОКУРИН

К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровском крае продолжает оставаться очень напряженной. Так, по данным регионального минздрава общее число заражений коронавирусом составило 17207. Из них вылечились 11638 человек, скончались 142. За последние сутки в регионе выявили 227 новых случаев заболевания. Получают лечение 5427 человек.

Как видно по цифрам, все гораздо серьезнее, чем было в первую волну распространения COVID-19, поэтому и меры противодействия сейчас предпринимаются соответствующие. Как заявили в краевом правительстве во время заседания оперативного штаба, были введены дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей региона, в частности ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и игр чемпионата КХЛ.

- Оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавируса принято решение о проведении домашних матчей команд «Амур» и «СКА-Нефтяник» без болельщиков. Билеты на домашние матчи можно сдать в местах приобретения, - отметили в правительстве Хабаровского края.

Это не значит, что местные любители хоккея не смогут посмотреть игры любимых команд. Специально для них будут организованы трансляции на одном из городских телеканалов.

- Согласно решению Федерации хоккея с мячом России, матчи Чемпионата среди команд Суперлиги в сезоне 2020 - 2021 года переноситься и отменяться не будут. Первые четыре домашние игры команда «СКА-Нефтяник» проведет при пустых трибунах - это вынужденная мера. Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства, билеты на ноябрьские матчи можно сдать в местах приобретения, - прокомментировал ситуацию Семен Экшенгер, директор клуба.

Ограничения пока распространяются только на игры, которые проходят в закрытых помещениях: арене «Ерофей» и «Платинум-Арене», в вот стадиона имени Ленина и футбольной команды «СКА-Хабаровск» они пока не коснулись.

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