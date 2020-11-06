Разделяем и работаем: Михаил Дегтярев навел порядок в Хабаровской городской думе

Михаил Дегтярев навёл порядок в Хабаровской городской думе Фото: Александр Янышев

На этой неделе в Хабаровской городской думе прошло заседание фракции ЛДПР, в котором принял участие и глава региона Михаил Дегтярев. Напомню, в то же время Михаил Дегтярев является председателем регионального отделения партии в крае. Однопартийцы обсудили несколько вопросов, среди которых была и тема разграничения полномочий председателя городской думы и главы фракции ЛДПР в думе. В Хабаровском парламенте обе эти должности занимал Михаил Сидоров, что, по мнению его тезки, было неэффективно.

По словам Дегтярева, практика совмещения двух должностей в других субъектах страны не принята. Таким образом выстраивается логичная и понятная система сдержек и противовесов, что повышает эффективность работы представительного органа в целом и фракции в частности. Не секрет, что гордуму Хабаровска последнее время раздирают противоречия и внутренние конфликты. Разделение власти же поможет уравновесить силы и наладить более конструктивный диалог между депутатами.

Михаил Дегтярев предложил депутатам рассмотреть вопрос разделения полномочий. Большинством голосов (24 - «за», три - «против») городские депутаты поддержали мнение руководителя реготделения. На пост руководителя фракции был избран Павел Тупченко, в думе он занимает должность заместителя председателя комитета по городскому хозяйству. Молодой (27 лет) человек закончил ТОГУ, в партию вступил в 2016 году.

Михаил Сидоров, разумеется, остается председателем Хабаровской городской думы.

- Мы работаем единой командой в интересах жителей Хабаровского края. К депутатам городской думы есть одно пожелание: быть более открытыми перед избирателями, чтобы они видели результаты депутатской работы, могли напрямую решать возникающие вопросы, - обратился к однопартийцам Михаил Дегтярев.