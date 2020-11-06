Биробиджанский активист приколотил плакат с портретом Путина к аварийному дому

Биробиджанский активист приколотил портрет Путина к стене барака Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Биробиджанский кузнец и блогер Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви) остро реагирует на социальную справедливость и берется помогать всем нуждающимся. К нему ежедневно обращаются люди со всех уголков ЕАО, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Не так давно Гиви узнал о женщине с инвалидностью, которая выживает в аварийном доме в селе Птичник Биробиджанского района (в нескольких километрах от областного центра). Активист приехал по нужному адресу, ужаснулся увиденному и приколотил к ветхому строению самодельный плакат с надписью "Здесь живет инвалид 1 группы. Больна онкологией. Воды, туалета нет, 10 лет жилья нет. Дом аварийный". Также Гиви сделал тематической пост на своей странице в "Instagram".

Накануне активист узнал, что плакат с ветхого дома кто-то снял. Возмущенный "беспределом", Георгий Нацвлишвили решил продолжить борьбу за социальную справедливость и изготовил новый плакат. Он содержит портрет президента России Владимира Путина и текст "Я Елена Хохлова инвалид 1 группы, 4 стадия онкологии. Большая часть органов удалена. Воды нет. Туалета нет. Живу здесь. В.В.Путин пожалуйста помогите!" (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Сложно поверить, что здесь может жить человек Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

НА РАЗВАЛИНАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В новую поездку по проблемному адресу (село Птичник, улица Центральная, 13) Гиви позвал с собой корреспондента "КП"- Хабаровск". Ветхий 8-квартирный дом и прилегающая территория производят гнетущее впечатление - горы мусора, выбитые стекла, почерневшие от времени стены. Неровен час - аварийное строение рухнет. На стук в дверь вышла единственная обитательница этого дома - Елена Хохлова, 1968 года рождения.

- Я здесь живу уже 40 лет. Дети мои (две дочери и сын) выросли и разъехались. Супруг пропал без вести 23 года назад - так его и не нашли. Шесть лет назад наш дом признали аварийным. Всех жильцов выселили, а я осталась. В администрации Птичнинского поселения мне предложили переехать в сестринский уход при областной психиатрической больнице, но я не согласилась. Отказалась переселяться и в комнату общежития. Как жить на десяти квадратных метрах? - пожаловалась Елена Хохлова. - Моя кухня - в три раза больше, площадь квартиры - 42 квадратных метра. Я выиграла суд против местной администрации, мне должны предоставить жилье, но куда попало я переселяться не хочу. Раньше работала, а затем состояние здоровья ухудшилось. Сейчас живу на пенсию, которая практически вся уходит на лекарства...

Селянка страдает онкологическим заболеванием (четвертая стадия), перенесла несколько операций. Но к детям своим она переселяться не хочет, чтобы не быть обузой, и "держит оборону" в аварийном доме.

- Дрова выписываю, топлю печку. Дети приезжают, помогают. Хотя условия здесь не очень. В пустующих комнатах по вечерам собираются малолетки, курят там. Четыре раза уже этот дом поджигали. Один раз я на работе была. Соседи позвонили и сообщили, что барак горит. Я прилетела, а тут уже пожарные со шлангами тушат, - рассказала Елена Хохлова.

Гиви уверен, что плакат с портретом Путина поспособствует тому, чтобы обещания чиновников поскорее претворились в жизнь Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ПУТИН ПОМОЖЕТ?

По словам пенсионерки, ранее привезенный Гиви плакат кто-то снял. Женщина услышала шум, вышла во двор и увидела, как от дома отъезжала какая-то машина. Выслушав этот рассказ, Георгий решительно направился на улицу, прихватив с собой плакат с портретом Путина. Найдя камень, он приколотил "крик души" к ветхому строению.

- Пусть только попробуют президента снять! Ответят за это по полной. Доведут меня до крайности чиновники, которые не хотят ничего делать для народа! Приду сюда и перекрою автопокрышками автодорогу. Не хотите по-хорошему? Значит, будет по-другому! - пригрозил Гиви.

За комментариями корреспондент "КП"-Хабаровск" обратился к главе Птичнинского сельского поселения Валерии Тихомировой. По ее словам, принимаются меры для решения проблемной ситуации.

- Как администрация, мы предложили Елене Хохловой два варианта. Мы договорились с комитетом соцзащиты, чтобы ей выделили место в терапевтическом отделении сестринского ухода на базе психиатрической больнице. Там можно находиться до шести месяцев, получая необходимую медицинскую помощь. Второй вариант - переселиться в чистую и сухую комнату в общежитии. Она небольшая, но там сделан хороший ремонт. Хохлова отказалась. Для выполнения решения суда мы нашли еще один вариант. В январе нам обещают федеральные средства по программе расселения аварийного фонда. Как только мы целевые средства получим, начнем проводить конкурс, и Хохлова будет первой, кому будет приобретена квартира, - пообещала Валерия Тихомирова.

Как сообщила Елена Хохлова, она будет дожидаться счастливой развязки затянувшейся истории с переселением. А Гиви уверен, что плакат с портретом Путина поспособствует тому, чтобы обещания чиновников поскорее претворились в жизнь. Автопокрышки тоже наготове...