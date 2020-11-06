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Ни тоски, ни жалости: экс-сотрудница Пенсионного фонда восемь лет обкрадывала казну Хабаровского края на выплатах нуждающимся детям

Женщина успела «прикарманить» почти восемь миллионов рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Марина подделывала документы детей своих знакомых, чтобы они получали доплаты по случаю потери кормильца

Марина подделывала документы детей своих знакомых, чтобы они получали доплаты по случаю потери кормильца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Марина (имя изменено - прим. ред.) работала специалистом-экспертом отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю. В обязанности женщины входило назначение разного рода пособий: доплаты к пенсиям, по утрате кормильца и так далее. Именно на последней выплате Марина и сорвала многомиллионный куш.

Схему 48-летняя хабаровчанка придумала еще в июне 2011 года. Марина подделывала документы детей своих знакомых, чтобы они получали доплаты по случаю потери кормильца. Естественно, никаких оснований на это у ребятишек не было, да и не особенно разбирались они во взрослых делах.

Махинации женщина проворачивала вплоть до июня 2019 года, пока не была «взята на карандаш» сотрудниками ФСБ. К моменту задержания Марина успела умыкнуть у краевого министерства социальной защиты населения 7,8 миллиона рублей.

Всего удалось доказать девять эпизодов мошенничества. Во время следствия женщина признала свою вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, помогала изобличать соучастников.

- Приговором Центрального районного суда города Хабаровска женщина осуждена по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере». Наказание - четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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