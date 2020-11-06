Хабаровских школьников переводят на МЭШ: мифы и правда о новом проекте для педагогов и учащихся

Хабаровских школьников переводят на МЭШ Фото: Ольга КИВА

Уже ни у кого, кроме, наверное, наиболее стойких бойцов антиковидного фронта, не вызывает сомнения ни факт существования коронавирусной инфекции, ни темпы ее распространения в регионе. Власти Хабаровского края прикладывают массу усилий для того, чтобы минимизировать риски заражения среди населения. Одной из таких вынужденных мер стал перевод на дистанционную форму образования студентов высших и средних учебных заведений и досрочное введение каникулярного времени у школьников. Вместе с ним в родительских чатах начала звучать аббревиатура МЭШ. А вместе с этим пришли новые страхи. Итак, давайте разберемся, что же это за загадочный зверь такой - МЭШ? А поможет нам в этом эксперт «КП» - Хабаровск», доктор педагогических наук Алла Кузнецова.

ЧТО ТАКОЕ МЭШ?

- «Московская электронная школа» или сокращенно МЭШ - это мощная образовательная платформа, которую начал создавать московский департамент образования несколько лет назад, и которая на сегодняшний день представляет собой богатейшую коллекцию ресурсов по всем предметам, - объясняет Алла Кузнецова. - Материал платформы формировался лучшими учителями школ Москвы, проходил выверку ведущими методистами и полностью соответствует государственным стандартам. И теперь это ресурс всей страны, и даже школьники других стран могут им пользоваться. Эта платформа облегчает подготовку педагогу - потому что это интереснейший конструктор материалов и заданий для каждого урока. Ученик может просмотреть пропущенный урок столько раз, сколько нужно, чтобы понять.

В Хабаровском крае уже начали активно использовать дистанционные образовательные системы. Этот опыт был и до пандемии.

- Усилиями Александра Михайловича Короля, заместителя министра образования края, у нас еще в 2002 году появился Центр дистанционного образования в краевом институте развития образования, который стал обеспечивать сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов, - рассказывает Алла Геннадьевна. - Потом в крае достаточно широко был распространен ресурс «Телешкола», содержащий контент по всем предметам и позволивший решать вопросы обучения болеющих детей, вести уроки в отдаленных школах, где временно отсутствовал учитель по какому-то предмету, помогать детям готовиться к ЕГЭ и учиться решать олимпиадные задачи. Усилиями Виктории Георгиевны Хлебниковой, тогда еще начальника управления общего образования краевого министерства, в крае несколько лет назад появился Центр сопровождения длительно болеющих детей, который обеспечивает дистанционное обучение пациентов детской краевой больницы имени Пиотровича. В течение нескольких лет в крае проходили апробацию многие ресурсы для организации дистанционного обучения - «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «Мобильное электронное образование», «Учи.ру», «Интернет-урок» и другие.

По мнению нашего эксперта, именно такой опыт позволил весной этого года относительно безболезненно провести адаптацию школьников к дистанту. Со сложностями столкнулись те семьи, где у ребенка еще не сформировалась устойчивая мотивация, способность к самостоятельной работе и самоорганизации - ведь именно от этого, в первую очередь, зависит качество образования. Но и эти проблемы оказались вполне решаемы.

МЭШ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Постановление о необходимости зарегистрироваться на сервисе МЭШ выпустили попечительские советы практически всех школ региона. И тут же столкнулись с противодействием родителей.

- Услышала тут чудную версию - тот, кто откажется от МЭШ, может вообще не получить образование, - делится Алла Кузнецова. - Чудно в этом предположении все. Что значит - откажется от МЭШ? Родитель заключил со школой договор на обучение ребенка. Школа и учитель в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» вправе выбирать формы, методы и технологии обучения. Если уж говорить строго, то пандемия относится к обстоятельствам форс-мажора, и тут даже если очень стараться, нарушений со стороны школы, переходящей на дистанционный формат обучения, не найти. Тем более что есть и решения Роспотребнадзора, и регионального штаба. Возможность отказа от МЭШ или от другой платформы, выбранной школой, существует только одна - если родитель берет на себя ответственность за образование ребенка и пишет заявление о переводе на домашнее обучение. Но ребенок должен быть прикреплен к школе и проходить промежуточную и итоговую аттестацию, иначе придется отвечать по закону за нарушение прав ребенка.

Со своей стороны Алла Геннадьевна может судить об электронных системах образования не только как педагог или управленец (до прошлого года Алла Кузнецова возглавляла краевое министерство образования и науки), но и как родитель - бабушка двух внучек-школьниц.

- Мы живем вместе, поэтому я могла наблюдать, как развивалась история с домашним обучением моих внучек с первого класса, - делится опытом она. - Огромный плюс в том, что девочки стали очень ответственными и самостоятельными, способными организовать свой рабочий день. Самое важное - высокая познавательная мотивация, им интересно учиться. В обучении используем несколько платформ - «Учи.ру», «Интернет-урок», Skyeng, PazzleEnglish и другие. Кроме того, девочки много читают, занимаются робототехникой, танцами, акробатикой, скалолазанием, лыжами, баскетболом, спортивным ориентированием. Старшая берет уроки игры на гитаре.

По словам Аллы Геннадьевны, старшая внучка, когда закончила четвертый класс, заявила, что хочет ходить в школу - только на русский и историю: «На русский, потому что у меня с ним плохо, а на историю - потому что интересно». В пятом классе она посещала только три предмета, в шестом - пять, в седьмом стала уже учиться полностью. Сейчас она в девятом, обожает школу и учителей, очень скучает, когда уходит даже на выходные. Но при этом, много пропуская школу из-за сборов и соревнований, из-за семейных путешествий, часто занимается именно в режиме домашнего обучения - интенсивность и плотность занятий не снижается.

Значит ли это, что будущее за дистантом, и школы скоро станут совсем не нужны?

- То, что дистанционные технологии останутся, будут более широко представлены в арсенале педагогических технологий - это точно, поскольку они только увеличивают ценность контактной работы с педагогом. И на качество образования это не влияет. Сегодня самые дорогостоящие репетиторы работают онлайн, - убеждена Алла Кузнецова. - Я сейчас тоже работаю со студентами онлайн - ZOOM, компьютер, планшет, телефон, микрофон, наушники, «лампа блогера» - как центр управления полетами. И вчера поймала себя на мысли - я получила большое удовольствие от работы студентов. Занятия получаются более плотными и насыщенными. В процессе разговора я легко могу в компьютере или в интернете найти и показать всем нужный материал, схему, даже если разговор поворачивается в неожиданном направлении. Тут же отправить всем ссылку на нужный ресурс и организовать с ним работу. И практическое задание, которое выполняют на занятии, я могу увидеть у каждого студента - а в аудитории я в каждую тетрадку заглянуть не успеваю. Судя по активности студентов, они тоже уже адаптировались к такому режиму. Кое-кто пытается, конечно, отсидеться, но тут, как и в аудитории, зависит от моей работы и приемов повышения плотности занятия.

КСТАТИ

Краевое министерство образования и науки открыло горячую линию по переходу на МЭШ, где специалисты готовы ответить на все интересующие родителей вопросы. Номер горячей линии 8 (4212) 42-12-92.