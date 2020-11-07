Михаил Дегтярев поручил активнее привлекать инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»

Комсомольск строился так, чтобы резервов города хватило на десятилетия активного развития Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск» имеет все шансы стать драйвером экономики всего Хабаровского края. Такой вывод можно сделать по итогам заседания наблюдательного совета ТОСЭР, который прошел под председательством Михаила Дегтярева, врио губернатора края.

В числе резидентов территории – 26 компаний, объем заявленных инвестиций составляет 37,6 млрд рублей, вложена почти половина – 16,7 млрд. В общей сложности будет создано почти 3600 рабочих мест, уже получили работу более 2100 человек.

Такие темпы развития говорят об огромном и, самое главное, реальном потенциале ТОСЭР «Комсомольск». Поэтому власти края считают, что можно активнее привлекать сюда инвесторов.

Как было доложено на заседании, сейчас рассматривают девять проектов потенциальных инвесторов. Приятно, что это проекты глубокой переработки, а не просто добыча-продажа сырья. Например, есть бизнес-планы по созданию производства металлоконструкций, летательных аппаратов, изделий для нужд железнодорожников и горнодобывающей отрасли. Только по этим проектам предполагается вложить около 19 миллиардов рублей и дать работу 680 сотрудникам.

Михаил Дегтярев, отметив несомненные успехи в развитии ТОСЭР «Комсомольск», поручил разработать и согласовать со всеми участниками процесса план привлечения потенциальных инвесторов. Документ должен лечь на стол главы края не позднее 30 января 2021 года.

Такое внимание к территории обусловлено не только объемами вложений, но и тем, что в «Комсомольск» входят девять площадок в разных районах края: это непосредственно сам город Комсомольск-на-Амуре, город Амурск, а также площадки в Солнечном и Верхнебуреинском районах.

ТОСЭР «Комсомольск» сегодня - межрайонный кластер, стартовая площадка, которая способна «вытащить» развитие довольно большой части края. Несомненным преимуществом территории является и то, что ее центром стал Комсомольск-на-Амуре – город, где есть инженерные кадры и высокотехнологичные производственные мощности.