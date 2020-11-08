В Хабаровском крае задержали серийного охотника за чужими телефонами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Схема, по которой действовал охотник за мобильниками очень проста – он знакомился с кем-то на улице, входил в доверие, затем брал сотовый якобы для того, чтобы позвонить и… убегал. Бегал он быстро так что догнать его ни одному владельцу похищенных телефонов так и не удалось.

Как рассказал один из потерпевших на улице к нему подошел молодой мужчина, неплохо одетый и вызывающий доверие. Парень подошел к прохожему, улыбнулся и попросил дать позвонить телефон для того, чтобы вызвать такси. По его словам, у собственного мобильника села батарея, а ехать было надо.

Когда потерпевший протянул ему свой гаджет, тот схватил телефон и неожиданно рванул с места в карьер – только пятки засверкали. Поймать злодея так и не удалось. Законный владелец телефона отдышался, пожал плечами и отправился в полицию писать заявление о краже.

Кстати, в дежурной части он был не первый. Недавно с такой же проблемой туда обратился приезжий из Волгоградской области. Он недавно устроился работать на местный терминал по перевалке угля и решил отметить это событие.

Дальше все шло по обычному сценарию – познакомился на улице с приличным молодым человеком, они вместе зашли в магазин, где купили спиртное и отправлюсь в гости к местным девушкам.

Посидели, выпили, затем парню понадобилось позвонить он взял мобильный телефон своего нового приятеля, но как только тот попросил вернуть средство связи - бросился бежать. Бежал быстро догнать его так и не смогли.

Следователи не долго занимались розысками спортсмена – охотника за чужими гаджетами. По подозрению в совершении противоправных деяний сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя.

- В ходе следственных действий правоохранителями была установлена причастность задержанного еще к одному факту кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Как пояснил подозреваемый, он находился в гостях у друга, где они распивали спиртные напитки. После застолья приятели уснули. Ночью злоумышленник похитил телевизор из квартиры. Бежать правда не стал – необходимости не было.

Сейчас мужчина находится под следствием – сотрудники полиции выясняют его причастность к другим подобным преступлениям. Но и того, что есть хватило для возбуждения уголовного дела по статье «Кража». Как отметили в ведомстве санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.