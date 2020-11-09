Снег в Биробиджане -2020: самые красивые кадры этой осени

В Биробиджане выпал первый снег Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Первый снег в Биробиджане оказался на редкость обильным. Еще в пятницу из свинцовых туч, оккупировавших небо, вниз полетели белые мухи, которые стали быстро облеплять крыши и карнизы зданий, припаркованные автомобили и другие объекты. На улицах и тротуарах стало разрастаться белое покрывало, скрывая из вида опавшую листву, пожухлую траву и мусор.

Город сковали пробки Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

За несколько часов осадков толщина снежного покрова в областном центре увеличилась на сантиметр и более. «Небесная напасть» не прекращается, создавая реальную угрозу для участников дорожного движения. На улице Советской корреспондент «КП»-Хабаровск» заметил несколько транспортных пробок, возникших из-за буксующих автомобилей.

На некоторых автобусных остановках в центре города наблюдаются также скопления потенциальных пассажиров, которым негде укрыться от осадков. Примерно месяц назад в Биробиджане демонтировали автобусные остановки, убрав навесы и другие конструктивные элементы, а новые аналоги еще не смонтировали.

Желающим воспользоваться общественным транспортом пришлось померзнуть Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Надо было летом этой работой заниматься, когда тепло на улице было. А сейчас мерзни на остановке в ожидании автобуса. Снег идет мокрый, налипает на одежду, очень неприятные ощущения, но никуда не спрячешься, - пожаловалась пенсионерка Клавдия Ивановна.

Мокрый снег представляет реальную угрозу, особенно для инвалидов и людей пожилого возраста, испытывающих трудности с передвижением. Так, например, скользкие участки образовались возле областной поликлиники на улице Комсомольской, возле некоторых магазинов и аптек. Одно неосторожное движение может привести к неожиданному падению и получению травмы.

Несмотря на ухудшение погоды и осложнение дорожной обстановки, специалистов в оранжевых жилетах и снегоуборочной техники на улицах Биробиджана пока не видно. По всей видимости, работники коммунального предприятия «Чистый город» ждут окончания снегопада, чтобы энергично приступить к ликвидации гололеда и снежных заносов.

Велосипед в такую погоду скорее обуза, чем помощник Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

На борьбу со снежной стихией вышли энтузиасты, вооруженные метлами, лопатами и другим инвентарем. Активно ведется расчистка «пятачков» возле торговых центров, аптек, заведений общепита и других объектов повседневного потребительского спроса. Некоторые добровольцы орудуют метлами возле гаражей и жилых зданий.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Биробиджане будет продолжаться двое суток. Автомобилистам и пешеходам нужно усилить бдительность, чтобы избежать неприятных сюрпризов...