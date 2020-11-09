«Все должно быть вариативно, безопасно, дружелюбно»: в Хабаровском крае вновь задумались о переводе школьников на дистант

В ходе очередного заседания правительства Михаил Дегтярев поручил краевому министерству образования и науки рассмотреть возможность введения дистанта для отдельных категорий учащихся Фото: Правительство Хабаровского края

Заседание президиума правительства Хабаровского края прошло сегодня в хабаровском белом доме. Центральной темой для дискуссии стала борьба с коронавирусной инфекцией нового типа. Сегодня закончились осенние каникулы, и в соответствии с решениями краевых и городских властей школьники 1-11 классов вернулись за парты. Однако санитарно-эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях вызывает массу нареканий у родителей. В краевой минздрав поступают тревожные звонки. Особенно волнует родителей посещение школы детьми, страдающими хроническими заболеваниями. По словам и.о. министра здравоохранения Евгения Никонова, такие дети особенно уязвимы для коронавирусной инфекции.

- Мнения родителей разделились. Многие считают - хорошо, что мэр Хабаровска и глава Комсомольска-на-Амуре разрешили выход с осенних каникул в очном режиме. Кто-то считает иначе, - отметил Михаил Дегтярев. - Давайте дадим возможность родителям в заявительном формате переводить своих детей на дистанционное обучение. Все должно быть вариативно, безопасно и дружелюбно.

Врио гравы региона дал поручение министерству образования и науки региона совместно с министерством здравоохранения проработать вопрос вариативности дистанционного обучения для учащихся 1-11 классов.

Напомним, по состоянию на утро 9 ноября в Хабаровском крае развернута 2951 койка для больных COVID-19, из них занято 2455 (83%). В краевом центре «ковидный» коечный фонд занят более чем на 90%, в Комсомольске-на-Амуре - в пределах 80%. Амбулаторно лечатся 3,5 тысячи человек.

Властями края рассматривается вопрос о полном перепрофилировании КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.И. Сергеева» для приема больных с коронавирусной инфекцией.