Пьяный авиадебошир в Хабаровске обматерил экипаж и чуть не избил пассажира

Командир воздушного судна снял хулигана с рейса и мужчина отправился не в Новосибирск, а в дежурную часть Фото: Иван ВИСЛОВ

На рейс «Хабаровск-Новосибирск» поднялся 30-летний Игорь (имя изменено - прим. ред.). Мужчина из Кемеровской области был сильно подшофе и на борту самолета устроил концерт.

Игорь поднялся на борт в не очень хорошем настроении - все ему не нравилось. Тут еще и пассажир-наглец посмел сделать мужчине замечание - попросил надеть маску. Для Игоря это был словно триггер - турист сорвался и стал громко кричать, возмущаться, материть подоспевших членов экипажа. Того самого пассажира-наглеца мужчина пытался ударить по лицу. На требования остановиться Игорь не реагировал, пришлось вызывать полицию.

Подоспевшие сотрудники быстро скрутили дебошира. Командир воздушного судна снял хулигана с рейса, и Игорь отправился не в Новосибирск, а в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

- В отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - прокомментировали в пресс-службе управления на транспорте УМВД РФ по Дальнему Востоку.

Максимальное наказание - административный арест до 15 суток.