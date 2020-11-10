Медицинский центр «Неокортекс» - собственный опыт в помощь другим

"Мне хотелось чтобы в этой клинике маленькие пациенты и их родители чувствовали себя как дома, а не как в больнице, чтобы не было белых халатов, чтобы персонал улыбался и был рад вам помочь от всего сердца"...

История семьи Вороновых - это история о том, что вера в собственные силы и нежелание отчаиваться способны сотворить настоящее чудо. А еще это история большого сердца, упорства и по-настоящему щедрой души. А всего этого у Светланы Вороновой, учредителя медицинского центра «Неокортекс» и мамы Кристины с избытком.

История преодоления началась, когда Кристине, дочери Светланы, было полгода. Несчастный случай стал причиной трагедии - упав с кровати, малышка получила перелом основания черепа и гематому на головном мозге.

- Трепанация для удаления гематомы, пластика, искусственная вентиляция легких в реанимации и, как следствие, двусторонняя пневмония легких. На седьмые сутки после операции медбрат, неосторожно переклеивая лейкопластырь на трахеостоме, повредил Кристине бронх. Образовался клапан, который привел к бронхоспазму, вследствие чего произошла остановка дыхания, сердца, шестиминутная клиническая смерть, - вспоминает начало своего пути Светлана. - Когда Кристина пришла в себя, оказалось, что 80% коры ее головного мозга погибло. Пропало зрение, слух - она ничего не чувствовала и ни на что не реагировала. В больнице Кристине назначили противосудорожный препарат с передозировкой, из-за этого «упали» тромбоциты, и в голове появились еще две таких же гематомы. Нам грозила повторная трепанация черепа, которую Кристина могла не пережить.

Так из родителей здоровой малышки супруги Воронины стали родителями ребенка-инвалида. Между тем здоровье Кристины продолжало разрушаться. Родные и близкие поддерживали Светлану, искали возможность для лечения. И нашли - в детском эпилептическом центре города Новосибирска.

- На следующий день я с Кристиной была там. Я очень благодарна эпилептическому центру, который отменил хабаровскую терапию, «поднял» тромбоциты, вызвал известного врача-нейрохирурга, убедил нас, что трепанация не требуется - гематомы рассосутся сами (так и произошло). Здесь Кристине подобрали противосудорожную терапию, в результате чего на десятые сутки приступы стали сходить на нет, а потом и вовсе прошли, - рассказывает Светлана.

Один из врачей новосибирской клиники предложил семье Вороновых обратиться в Научно-клинический институт неврологии и онкологии «Биотерапия» к врачу-неврологу, который только начинал внедрять донорские стволовые клетки для лечения, в частности, таких случаев, как случай Кристины. Семья согласилась принять участие в исследовании. И чудо, пусть и небольшое, но случилось.

Здесь рады помочь детям с любыми неврологическими, логопедическими, психологическими и психическими нарушениями

- В результате «подсадок», а их было две с интервалом в шесть месяцев, на шестой день после первой подсадки я включила свет и увидела, что дочка зажмурилась. Потом вернулся слух… - вспоминает Светлана. - Так, постепенно, потихоньку она начала восстанавливаться, следить за предметами, улыбаться, она стала узнавать нас, появились эмоции. Через какое-то время, уже в Москве, позитронно-эмиссионная томография показала, что кора головного мозга восстановилась полностью. Вот теперь, как говорил доктор, настало время «учить ее всему заново».

Нужна была комплексная, постоянная реабилитация. А специализированного центра для помощи детям с такими же нарушениями, как у Кристины, в Хабаровске не было. Приходилось летать в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург. В какой-то момент Вороновы устали от постоянных перелетов и решили - если чего-то нет, остается только создать это самим.

- Так как я сама являюсь мамой ребенка-инвалида, мне эта проблема знакома изнутри. Я сама прочувствовала на себе все «прелести» нашего здравоохранения, - отмечает Светлана Воронова. - Мне хотелось, чтобы в этой клинике маленькие пациенты и их родители чувствовали себя как дома, а не как в больнице, чтобы не было белых халатов, чтобы персонал улыбался и был рад вам помочь от всего сердца. Чтобы в центре появилась возможность оставить ребенка на время занятий и процедур и куда-то отъехать по своим делам, и мамы были уверены, что их дети под хорошим присмотром специалистов. Ведь это очень удобно, так как забота о ребенке забирает все свободное время, а на себя его, как правило, не остается.

В медицинском центре собран коллектив уникальных специалистов имеющих опыт работы с детьми

Идея Светланы воплотилась в жизнь. В 2010 году новый медицинский центр начал функционировать. Был собран уникальный коллектив специалистов с опытом работы в детской неврологии. Были получены необходимые лицензии. Появилось у центра и свое название - «Неокортекс».

- В переводе с латинского языка Neocortex означает «новая кора» головного мозга. А это именно то, что нужно было Кристине. Знаете, как в мультфильме - «как вы лодку назовете, так она и поплывет», - объясняет Светлана.

Изначально предполагалось, что новый центр будет оказывать помощь в реабилитации детей с ДЦП, однако сейчас здесь рады помочь детям с любыми неврологическими, логопедическими, психологическими и психическими нарушениями.

Мы находимся по адресу: Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 25 А. Получить консультацию и записаться на прием можно по номеру телефона (4212) 24-12-21, (4212) 79-98-88. Более подробно о работе центра можно узнать на сайте https://neocortex-dv.ru/