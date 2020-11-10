С заботой о каждом: сеть клиник слуха «Аудионика» в Хабаровском крае

В «Аудионике» от вас не отмахнуться, а поставят объективный диагноз.

Высокий уровень качества может гарантировать только команда с соответствующей квалификацией. Поэтому сотрудники клиник, имеющие за плечами высшее образование и ученые степени, продолжают самообразовываться. Как только выходит новая модель слуховых аппаратов или поступает новое оборудование по их настройке, персонал каждого из 16 филиалов сети клиник «Аудионика» проходит онлайн-обучение по работе с новинками.

Повышением квалификации сотрудников занимается лично главный врач сети клиник. Курсы проходят как в формате интернет-конференций, так и обычных очных занятий. И один-два раза в год специалисты либо ездят в Москву на обучение у ведущих аудиологов, либо эти эксперты приезжают на Дальний Восток, чтобы прочитать лекции на местах.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Пациенты отмечают очень теплое отношение персонала, к каждому посетителю администраторы и врачи находят особый подход. Помогают родителям успокоить маленьких пациентов, терпеливо объясняют нюансы обращения со слуховым аппаратом пациентам старшего возраста.

Чаще всего обращаются в клинику люди старшего поколения - слух ухудшается с возрастом от естественных причин. Тут очень важно не запустить процесс, не стесняться обратиться к врачу: нарушения слуха могут сопровождаться ухудшением работы мозга. Поверьте, в «Аудионике» от вас не отмахнутся, а поставят объективный диагноз.

После постановки диагноза работа с пациентом продолжается. Если случай требует хирургического вмешательства, например, установки кохлеарного импланта, то пациента направят в соответствующее медицинское учреждение. Если же слуховой аппарат может исправить проблемы, то начинается подбор той модели, которая подойдет конкретному пациенту. Клиника предоставляет специальную услугу - пробное ношение аппарата. Его дают человеку бесплатно, на несколько дней. За это время пациент решает для себя: как ему комфортнее - с аппаратом или без, какая модель удобнее и так далее.

Но и после подбора слухового аппарата пациента не бросают. Специалисты помогают настроить прибор и ведут бесплатные консультации в период адаптации. Сотрудники «Аудионики» действительно заботятся о своих пациентах: администратор позвонит клиенту, напомнит, что в аппарате нужно сменить батарейки или почистить вкладыш, или провести профилактику. У пожилых людей зачастую ухудшена мелкая моторика, понимая это, администратор не откажет в помощи - сам поменяет элемент питания, например. А если прибор сломался, его отправят на ремонт. Причем на это время пациенту выдадут другой, сменный аппарат, чтобы человек не испытывал дискомфорта.

«СЛУХМОБИЛЬ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Еще одно важное направление в работе клиники - доставка врачей в труднодоступные районы края, где нет экспертов в области слуха.

- Инициатива «Слухмобиль» работает в Хабаровском крае с 2016 года. За это время узнаваемая машина со специалистами объехала множество районов, городов и сел. На местах мы смогли оказать большую помощь населению: от диагностики до слухопротезирования, - рассказывает Елена Бородина, руководитель отдела развития сети клиник слуха компании «Аудионика». - Кроме того, «Аудионика» проводит большую социальную работу - наши специалисты читают лекции по профилактике снижения слуха, проводят экспресс-проверки слуха в Домах ветеранов, школах и детских садах. Мы тесно сотрудничаем с благотворительными фондами и различными обществами.

Профессиональная команда, комплексный подход и искренняя забота о каждом - этих принципов в клинике слуха придерживаются много лет и отказываться от них не собираются. Лучшей наградой сотрудники сети клиник считают радость в глазах пациентов, снова услышавших голоса окружающего мира.

Контактные данные:

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Хабаровск, ул. Верхнеудинская, 11.

Хабаровск, ул. Ленинградская, 56А.

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