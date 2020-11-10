Главное, что не в Хабаровск летим: В 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. Розыгрыш состоялся на стадионе Лужники в Москве и транслировался в прямом эфире на всю страну. Интересно что в начале жеребьевки два шара из корзины команды игравших в предыдущей стадии перенесли в корзину с командами РПЛ, выступающими в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Главное их преимущество – соперников они будут принимать на своем поле.

Была надежда что во вторую корзину попал и «СКА-Хабаровск» и кому-то из оппонентов придётся в феврале лететь на Дальний Восток, что несколько бы увеличивало шансы хабаровчан на успешный исход поединка, но, к сожалению, она не оправдалась. Кстати, о возможности перелета на берега Амура вспоминали почти все выходившие на связь игроки и функционеры клубов вышедших в 1/8.

В итоге жребий выбрал в соперники «СКА-Хабаровску» - ЦСКА. Так что в феврале в Москве состоится своеобразное армейское дерби.

- Главное, что не в Хабаровск летим, - прокомментировал итоги жеребьевки Игорь Дивеев, защитник футбольного клуба ЦСКА. – А так «СКА-Хабаровск» сильная команда. Она выиграла «Рубин», а «Рубин» выиграл у нас.

В прямом эфире связались и с капитаном хабаровского СКА Дмитрием Барковым, тот хотя и хотел полететь в Санкт-Петербург, но выразил надежду что с «Зенитом» встретится в следящем этапе борьбы за Кубок России.

- Результаты жеребьёвки оцениваю только с положительной стороны. ЦСКА – сильный, очень интересный соперник. Я встречался в кубковых матчах со многими представителями Премьер-Лиги, однако против московских армейцев ещё не играл. Буду ждать с нетерпением, матч должен получиться очень интересным, - отметил Дмитрий Барков.

Напомним что в предыдущей стадии розыгрыша хабаровская команда одолела казанский «Рубин», тем самым выбив команду Премьер-Лиги из борьбы за Кубок России.

Остальные итоги жеребьевки:

«Зенит» — «Арсенал»

«Локомотив» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Сочи»

«Динамо» — «Спартак»

«Ростов» — «Ахмат»

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Крылья Советов»

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