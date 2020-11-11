«Папа выпил и громко кричал»: житель ЕАО избил и покусал маленькую дочь из-за подозрения в неверности жены

8 ноября мужчина выпил и закатил скандал из-за того, что супруга якобы ему изменяет Фото: Социальные сети

Денис И. живет в Биробиджане с женой, шестилетним сыном и маленькой дочерью. Восьмого ноября мужчина выпил и закатил скандал из-за того, что супруга якобы ему изменяет. Крики и матерные слова Денис сдабривал тумаками, досталось не только жене, но и маленькой дочери.

Бил маленькую девочку (возраст не раскрывается) мужчина, по данным источника, руками и ногами. Ни жена, ни сын не могли ничего сделать с буянившим Денисом. К моменту, когда мужчина немного утих, подоспел участковый.

Избитую девочку положили в кровать, сказали, что она уснула. Однако полицейский на слово не поверил и осмотрел ребенка, нашел синяки и даже, по предварительным данным, следы укусов. Малышку экстренно отвезли в больницу, сейчас ее жизнь вне опасности.

- Малышку отвезли в больницу, врачи диагностировали переломы обеих ног, ушибы на теле. Брат девочки тогда сказал: «Папа выпил и громко кричал», какую позицию заняла жена, сказать не могу - тайна следствия, - добавил источник «КП-Хабаровск» в силовых структурах.

Шестилетнего мальчика отправили к родственникам. Семья на учете в органах опеки не состоит и в поле зрения правоохранителей не попадала. Денис задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего…». В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование уголовного дела продолжается, Денису грозит до десяти лет колонии.