Волевая победа: «СКА-Хабаровск» одолел «Нефтехимик» со счетом 3:2 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

После победы над казанским «Рубином», после которой «СКА-Хабаровск» вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка России и разгрома брянского «Динамо», армейцы продолжают бороться за более престижное место в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги.

Следующим соперником «красно-синих» стал нижнекамский «Нефтехимик», команда достаточно боевая до начала 21 тура, занимавшая 7 место в списке. Соперники СКА из 20 матчей победили в 11, набрали 37 очков, всего на два очка меньше, чем у московского «Торпедо» замыкающего четверку лидеров.

Понятно, что гостям из Хабаровска надо было увозить 3 очка. Но и Хабаровчане, набравшие с приходом Сергея Юрана неплохой ход и до сих пор не проигравшие не одного матча, так просто сдаваться не собирались. Тем более на своем поле, при поддержке болельщиков пришедших этим холодным ноябрьским вечером на стадион поддержать своих.

Правда первый тайм хабаровских любителей футбола немного разочаровал. Армейцы много владели мячом, пытались организовать опасные моменты у ворот гостей, но те раз за разом срывались в быстрые контратаки и доводили дело до углового. Во время одного из них, на 37 минуте, и был забит первый мяч в этой игре.

Зато во втором тайме хабаровчане смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 50 минуте забил Константин Базелюк, затем два раза отличился Рамазан Гаджимурадов – правда гол на 57 минуте записали на защитника «Нефтехимика» именно от его ноги мяч срикошетил в неприкрытый угол ворот после удара хабаровского полузащитника, зато второй мяч по праву принадлежит Рамазану.

Обидно получилось на последней минуте добавленного времени, хабаровчане немного расслабились и тут же получили второй мяч в свои ворота, Владимир Сугробов не смог отразить неожиданный удар гостей. Тем не менее армейцы одержали очередную победу заработав вполне заслуженные 3 очка.

- Хороший матч получился. Играли с серьёзным соперником, и, честно говоря, я этой игры опасался, - отметил Сергей Юран, наставник хабаровских армейцев. - В том плане, что сыграли на Кубок, седьмого – в Брянске. Добирались, возвращались, и всё-таки времени было мало на восстановление и в физическом, и в психологическом плане. Но в целом матч получился и для зрителей интересный. Играли в атаку и мы, и «Нефтехимик». Может быть, не всё получилось из того, о чём договаривались на установке – это первый тайм. Но в перерыве сделали поправки, и второй тайм получился совсем другой. И, естественно, я считаю, что по делу мы обыграли «Нефтехимик». У нас были ещё моменты стопроцентные, могли забить, но в целом, самое главное – это победа, это результат. Сейчас будет немножко больше времени и к Иваново подготовиться, и выходить на одного из лидеров лиги – Самару.

Следующий матч «СКА-Хабаровск» так же проведет на домашней арене. Соперником армейцев станет ивановский «Текстильщик». Игра состоится уже 15 ноября.

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