В Законодательной думе Хабаровского края рассмотрели проект закона о детях военного времени Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Проект закона о детях военного времени рассмотрели на очередном заседании постоянного комитета по вопросам социальной политики в Законодательной думе Хабаровского края. Обсуждение вызвало дискуссию. И не мудрено. Сразу два законопроекта «О детях войны» и «О детях военного времени» внесены в Законодательную Думу края.

Законопроект «О детях войны»,разработанный фракцией КПРФ, представлял депутат краевой Законодательной думы Сергей Ильин. Отметим, что с данной законодательной инициативой коммунисты выходили еще во время весенней сессии, но проект не прошел стадию согласования.

Вот и на этот раз члены комитета посчитали его недоработанным. В крае статус детей военного времени уже определен законом «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае». К ним относятся жители региона, чье детство совпало с годами войн и боевых действий в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Всем им выданы значки «Дети военного времени». В предлагаемом фракцией КПРФ законопроекте вводится новое определение «дети войны», на год уменьшен период по датам рождения граждан, попадающих под действие закона.

Парламентарии сошлись во мнении, что сейчас необходимо выделение дополнительных льгот, поддержку членов комитета получил законопроект, внесенный врио губернатора края Михаилом Дегтяревым.

Презентовала проект и.о. министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

- Настоящим законопроектом предлагается установить для граждан, чье детство совпало с годами войн и периодом военных действий, то есть с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, ряд мер социальной поддержки, - рассказала она. – Во-первых, речь идет о ежегодной денежной выплате ко Дню Победы. Во-вторых, пятидесятипроцентной скидке на предоставление услуг в области искусства, культуры и спорта в государственных учреждениях. В-третьих, ежегодную диспансеризацию в краевых государственных учреждениях здравоохранения. И еще, первоочередное право на получение услуги по обучению компьютерной грамотности в краевых госорганизациях социальной защиты населения. Предложенные меры социальной поддержки будет финансировать региональный бюджет.

Важность инициативы отметила и Ольга Ушакова, председатель комитета Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Кроме этого, законопроектом предусматривается предоставление гражданам со статусом «дети военного времени» право на проживание в домах ветеранов, в том случае если гражданин или семейная пара, в которой один из супругов имеет статус дитя войны, нуждается в улучшении жилищных условий и может себя обслуживать.

В свою очередь, председатель постоянного комитета по социальным вопросам Законодательной думы Хабаровского края Ольга Ушакова отметила, что данная инициатива станет мерой выражения глубокого уважения со стороны общества и государства по отношению к людям, на чье детство пришлись тяготы войны.

- По состоянию на 1 сентября 2020 года на территории Хабаровского края проживают 63 тысячи граждан, имеющих статус «дети военного времени». Законопроект носит комплексный и системный характер, помимо ежегодной выплаты предусматриваются и иные меры поддержки, – отметила она. – Предлагаю поддержать представленный законопроект.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять проект краевого закона «О детях военного времени» в двух чтениях – в качестве краевого закона.