Михаил Дегтярев: «У нас масштабные планы по развитию дорожной сети»

Михаил Дегтярев поручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку строже спрашивать с дорожников и управляющих компаний за порядок на дорогах. Фото: Александр Янышев

В Хабаровске среди прочих национальных проектов несколько лет реализуется проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Точнее, именно с Хабаровского края начался старт этой масштабной национальной программы - край был выбран в числе пилотных регионов.

До того состояние краевых, городских и поселковых дорог повсеместно оставляло желать лучшего. Сейчас уже можно сказать, что качество трасс значительно улучшилось. В Хабаровске, например, по нацпроекту «БКАД» приведены в нормативное состояние несколько важных для города улиц, в планах продолжать работу.

Развитие дорожной сети Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, определил одной из приоритетных задач практически сразу, как приехал в регион. И сейчас эту сферу держит под контролем. Так, в среду он вместе с мэром Хабаровска осмотрел три объекта, отремонтированные по нацпроекту - улицы Шелеста и Краснореченскую и перекресток Калинина - Советская.

На этих участках заменили дорожное полотно, обустроили ливневку, оборудовали тротуары, установили светофоры и обновили освещение.

Одна из главных дорог города - улица Краснореченская, отремонтирована благодаря нацпроекту Фото: Александр Янышев

Ливневая канализация, к слову, - одна из наболевших проблем города. Где-то ее в принципе нет, где-то канавы быстро засоряются, и их не чистят. Есть проблема качества укладки покрытия: в дождь очень хорошо становятся видны огрехи криворуких строителей, которые укладывают асфальт на плохо выровненную подушку, и в итоге в покрытии образуются ямы. Вода, согласно законам физики, собирается в этих выемках, а не стекает в ливневку.

Михаил Дегтярев поручил мэру строже контролировать работу дорожных городских служб, а также уделять больше внимания вопросу расчистки проездов к жилым домам и обработки дорог реагентами.

- У нас масштабные планы по обновлению и строительству дорожной сети, не только по Хабаровску - по всему краю. Дополнительные мощности нужны. Будут привлекаться инвесторы к строительству новых предприятий в сфере дорожного хозяйства, - сообщил Михаил Дегтярев. - Но самое главное - финансирование. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы привлечь дополнительные деньги из Федерального дорожного фонда.

Врио губернатора отметил, что к дорожным работам нужно максимально активно привлекать организации, зарегистрированные в крае - в этом случае налоги пойдут в бюджет региона. А для большего эффекта нужно развивать собственные предприятия, производящие сырье и материалы для дорожно-строительной отрасли.

В следующем году в строй планируется ввести один из самых ожидаемых проектов - автодорогу «Обход Хабаровска». Трасса свяжет три федеральные дороги - «Амур», «Уссури» и «Восток».

СПРАВКА «КП»

В этом году по проекту «Безопасные и качественные автодороги» в краевом центре приведено в порядок 56 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 47 километров. Из федерального бюджета на эти цели направлено 581,5 миллиона рублей, из краевого - 806,4 миллиона. Местный бюджет дает 206,3 миллиона рублей.