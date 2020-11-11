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Радио «Комсомольская Правда»

В коридорах власти. Депутатская этика.

прямой эфир 12 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

О тонкостях работы депутатов городской думы города Хабаровска и понятии «депутатской этики» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали депутаты Хабаровской городской думы Михаил Чувашов (округ № 28) - председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, член комитета по социальным вопросам, специалист по работе с молодежью КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив» и Павел Шестопалов (округ № 8) - член комитета по социальным вопросам.

Михаил Чувашов, депутат Хабаровской городской думы, председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, член комитета по социальным вопросам, специалист по работе с молодежью КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив»

Михаил Чувашов, депутат Хабаровской городской думы, председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, член комитета по социальным вопросам, специалист по работе с молодежью КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Павел Шестопалов, депутат Хабаровской городской думы, член комитета по социальным вопросам

Павел Шестопалов, депутат Хабаровской городской думы, член комитета по социальным вопросам

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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