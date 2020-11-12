Чистый воздух и теплые дома: в Хабаровском крае в 2021 году начнут строить новую ТЭЦ на «голубом топливе»

Развитая энергетика - основа для развития всего региона Фото: Александр Янышев

Хабаровск - крупнейший энергопотребитель края, потребности жителей и предприятий обеспечивают три теплоэлектроцентрали. Однако последние лет семь бизнес и производство ощущают дискомфорт, когда речь заходит о подключении объектов к энергоснабжению.

При проектировании мощность любой ТЭЦ закладывается с запасом на развитие. Проблема в том, что хабаровские ТЭЦ практически исчерпали заложенный резерв.

Возьмем Хабаровскую ТЭЦ-1, которая построена в 1954 году. Она обеспечивает электро- и тепловой энергией Индустриальный и часть Центрального районов города. Годовая максимальная нагрузка - 317 мегаватт, пиковая тепловая нагрузка - 855 гигакалорий в час. При этом из девяти турбогенераторов два выведены из эксплуатации из-за изношенности. При сохранении динамики нагрузки к 2025 году выйдут из строя еще четыре турбины. Оставшиеся три турбогенератора просто не смогут вырабатывать требуемое количество энергии.

Число потребителей уже близко к критическому пределу, после которого всю хабаровскую алгомерацию ожидает энергетический коллапс. Разумеется, допустить подобного нельзя. Разговоры о строительстве в Хабаровске ТЭЦ-4 идут несколько лет, но до недавнего времени так и оставались разговорами.

Между тем Михаил Дегтярев поставил перед правительством и бизнесом конкретную задачу: увеличить объемы строящегося жилья и количество объектов здравоохранения и социальной сферы. Само собой, что речь идет не о «коробках», а о полноценном объекте. В том числе подключенном к энергосетям.

Сегодня глава края обсудил вопросы развития энергетики с руководством «Хабаровской генерации» - филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания» и менеджментом ТЭЦ-1. Хорошие новости: ТЭЦ-4 перестала быть «воздушным замком».

Мэрия Хабаровска выделила участок под новую теплоэлектроцентраль - неподалеку от ТЭЦ-1. Масштабная стройка стоимостью 47,5 миллиарда рублей начнется в 2021 году, по плану завершится в 2025 году. Михаил Дегтярев особый упор сделал на экологичности проекта, в городе хватает источников загрязнения атмосферы. Энергетики полностью поддержали этот момент - новая ТЭЦ будет работать на природном газе. Применение дизтоплива также возможно, но только в качестве резерва. Ведь у газа есть еще одно преимущество, помимо экологичности, - он дешевле нефтепродуктов, что позволит сдерживать рост энерготарифов.