Такое не забудешь никогда: тигр Гром из ЕАО вышел в лес поорать и оправдал свою кличку

Герой съемки - хищник по кличке Гром Фото: Скриншот с видео

Фотоловушка в заказнике «Журавлиный» сняла редкие кадры - на видео попал рык дикого амурского тигра. Герой съемки - хищник по кличке Гром. Свое имя тигр оправдал полностью: услышав грозный раскат, забыть его вряд ли получится.

ГРОЗНОЕ МЯУ

- В отличие от своих более мелких сородичей из семейства кошачьих, тигр известен своей репутацией заядлого «молчуна». Даже ученые, проведшие в тайге многие годы и неоднократно сталкивавшиеся с хищником лицом к лицу, вряд ли могут похвастаться тем, что много раз слышали голос хозяина тайги. Но все как один признают - даже однажды услышав грозный рык зверя, можно запомнить его навсегда - настолько жуткий и пробирающий до костей звук он издает, совсем не похожий на мяуканье домашней кошки, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Столь необычный рык тигра специалисты объясняют тем, что у них подъязычные кости сверху защищены хрящами, поэтому вибрировать и мурлыкать хищники не могут. «Аппарат» их домашних собратьев устроен иначе. Он состоит из тончайших подъязычных косточек, которые связаны между собой. Когда кошка начинает издавать мурчащие звуки, ее голосовые связки сжимаются, вызывая резонанс в этих подъязычных косточках при вдохе и выдохе.

Тигры хоть и не умеют мяукать, зато им доступен широкий спектр звуков. Например, хищник может имитировать рев изюбра, чтобы приманивать к себе жертв. Иногда на обманку попадаются охотники.

НЕВЕСТА ДЛЯ ГРОМА

Гром - сын возвращенных в дикую природу тигров Бориса и Светлой. Имя хищнику дали слушатели радио «Комсомольская правда» во время онлайн-голосования. В финале «Гром» уверенно победил вариант «Борисыч», 591 голос против 301, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Сейчас Гром живет в заказнике, по полученным данным, в скором времени у тигра может состояться первая «свадьба». Невестой тигра может стать хищница Филиппа, возвращенная в дикую природу весной 2017 года. Судя по снимкам с фотоловушек, тигр и тигрица посещают одни и те же места, где оставляют запаховые метки - возможно, друг другу.