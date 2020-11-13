«Каждый циклон люди жалуются на работу коммунальных служб»: Михаил Дегтярев поручил оперативно очищать Хабаровский край от снега

По прогнозу синоптиков, 13 ноября на дорогах ожидается гололед Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

На Хабаровский край обрушился очередной циклон, который принес с собой снег. По прогнозу синоптиков, 13 ноября на дорогах ожидается гололед, что приведет к пробкам и ДТП. Особенно в Хабаровске, где каждый снегопад практически парализует движение.

С жалобами на уборку снега в прошлую непогоду, 6 ноября, жители региона обращались к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Вопрос был взят на контроль.

- Прошу глав районов и мэров городов не ждать, когда всех засыпет, а начать расчистку улиц сразу, чтобы по ним можно было ходить и ездить. В особенности это касается Хабаровска. Здесь каждый циклон люди жалуются на работу коммунальных служб. В прошлый раз, еще до начала вечернего часа пик, произошло более 50 ДТП. Поэтому оперативно выходите на улицы и начинайте убирать как положено, - поручил Михаил Дегтярев.

В мэрии Хабаровска рассказали, что утром на расчистку тротуаров и дорог вышла 21 единица техники. С вечера было задействовано 44 единицы, а в ночь на уборку выходило 25 единиц. За сутки на дороги коммунальщики высыпали 82,2 тонны песчано-соляной смеси, вывезли 207 кубометров снега.

За сутки в регионе произошло 33 ДТП. В травмпункты с травмами от падений на улицах обратилось 62 пациента.

О надвигающемся циклоне жителей края предупреждали накануне. В пятницу, 13 ноября, в районах сильный снег, а на дорогах гололед. Больше всего небесная канцелярия покажет свой характер в южных и центральных районах. Администрациям были заранее направлены предупреждения и рекомендации по недопущению ЧС. Спасательные формирования региона приведены в режим повышенной готовности.