Хабаровчане будут летать на новых самолетах

Михаил Дегтярёв договорился об обновлении парка воздушных судов с директором ГТЛК Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе деловой поездки в Москву врио губернатора Михаил Дегтярев провел встречу с генеральным директором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Михаилом Полубояриновым.

Стороны затронули ряд существенных проблем, касающихся улучшения транспортного климата на территории региона. В частности, были затронуты вопросы обновления парка воздушных судов авиакомпании «Хабаровские авиалинии». По мнению Михаила Дегтярева, Хабаровский край, с его большими расстояниями между населенными пунктами, сложными погодными условиями и особенностями рельефа, как никакой другой нуждается в авиации. С этим тезисом согласился и Михаил Полубояринов.

- Суровые климатические условия предъявляют особые требования к надежности техники, и это интересная задача. Мы будем рады помочь реализовать потенциал транспортного комплекса Хабаровского края», - отметил он. - ГТЛК как инструмент государственной поддержки транспортной отрасли большое внимание уделяет работе с регионами. Мы плодотворно сотрудничаем с местными властями в развитии Дальнего Востока и Хабаровского края, в частности.

Также в ходе встречи Михаил Дегтярев и Михаил Полубояринов обсудили ход строительства новых паромов для линии Ванино – Холмск, а также ход реализации на территории Хабаровского края национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и планы поставки на условиях лизинга техники для его успешной реализации.

- Комплексное развитие транспортной системы Хабаровского края является одной из приоритетных задач, которые сейчас стоят перед правительством, - подчеркнул врио губернатора. - В данном случае поддержка такой компании как ГТЛК, крупнейшей лизинговой компании страны, безусловно дает нам возможность поднять жизнь жителей края на новый уровень мобильности, комфорта и безопасности.

Напомним, компания ГТЛК активно вкладывает средства в развитие предприятий региона. Так, по заказу компании авиационный завод Комсомольска-на-Амуре построил 46 самолетов SSJ100 по программе развития лизинга отечественных воздушных судов с государственным софинансированием, а Амурский судостроительный завод ведет строительство паромов для линии Ванино-Холмск, общей стоимостью 10 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в производство техники составил более 90 миллиардов руб.