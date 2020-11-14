На старт, внимание, марш: в Хабаровском крае стартовала выдача бесплатных лекарств для амбулаторных больных коронавирусом

В Хабаровском крае волонтеры развезли первые лекарства пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно. Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае волонтеры развезли первые лекарства пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно. По состоянию на утро 14 ноября это 3983 человека. В первую очередь медикаменты получат больные из группы риска, лица старше 65 лет, с хроническими болезнями, с наличием сопутствующей патологии, присоединению бактериальной инфекции при установленной пневмонии.

Одновременно опробуют и новый алгоритм лечения.

- На днях пациентам сделали СКТ-исследование и пришел положительный результат мазка на ПЦР. Терапевт принял решение сменить антибактериальную терапию. Он получил препараты по рецепту, а волонтеры уже доставили их домой. Врач по телефону сообщил пациенту схему лечения, и через несколько дней он приедет на осмотр для выявления динамики, - рассказала Ольга Димова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе КГБУЗ «Городская поликлиника №7».

Для лечения от коронавирусной инфекции, согласно рекомендациям, используется три группы препаратов: противовирусные, антибиотики и иммуномодуляторы.

Сейчас первая партия лекарств уже находится в больницах региона. Формируется единый регистр больных, в который внесут и данные по схеме их лечения. В случае перевода пациента в стационар, медицинские работники будут иметь доступ к этой информации.

Напомним, из федерального бюджета выделено 49 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, находящихся на лечении в амбулаторных условиях.По сообщению сотрудников управления лицензирования и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края, закупки проведены. Первая партия препаратов, входящих во временные методические рекомендации 9-й версии пересмотра лечения коронавирусной инфекции, уже поступила в Хабаровский край. Последующие доставят равномерно до конца ноября.