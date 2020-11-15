«СКА-Хабаровск», дома, с минимальным счетом обыграл ФК «Текстильщик» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«Текстильщик», конечно, не самая сильная команда в Футбольной национальной лиге, однако на старте сезона футболисты из Иванова смогли обыграть хабаровчан забив один гол. Так что в Хабаровск гости приехали с надеждой повторить успех.

Но СКА сегодня уже немного другая команда и прежде всего благодаря Сергею Юрану – новому главному тренеру армейцев, который без изменений в составе сумел перестроить команду и мотивировать ее на победу.

Факт – с момента прихода нового наставника армейцы проводят беспроигрышную серию, только в одном матче сыграв вничью с «Иртышем», в остальных одержав победу. Хабаровчанам в кубковом матче покорился даже казанский «Рубин» - команда Премьер-Лиги.

В этот раз преимущество было на стороне хабаровчан, которые играли в атакующий, агрессивный футбол доминируя на поле. «Текстильщик» оборонялся в первом тайме так и не сумев создать у ворот Игоря Обухова ни одного по-настоящему опасного момента.

Зато уже на 24 минуте заработав штрафной в опасной близости у ворот гостей хабаровчане сумели забить первый и единственный гол в этой игре. Опять отличился Константин Базелюк постепенно превращающийся в лучшего бомбардира «СКА-Хабаровска», в этом матче он обошел по количеству забитых мячей Дмитрия Баркова.

Все попытки гостей отыграться ни в первом, ни во втором тайме к успеху не привели, хотя во второй сорокапятиминуте ивановцы несколько раз были к этому близки, но хабаровчан выручал голкипер.

- Ожидалось, что игра будет непростой. В первую очередь то, что соперник неудобный. Насколько я знаю предысторию, СКА проигрывал Иваново — прошлый, позапрошлый сезоны не складывались, - отметил после матча Серей Юран, главный тренер хабаровских армейцев. - Переживал и потому, что вот этот отрезок, где мы сейчас идём, после перелёта в Брянск, думал, что с «Нефтехимиком» можем попасть в ямку небольшую. Но сейчас пообщался с футболистами, да, действительно, было тяжело дышать. Надеюсь, что яма выпала на эту игру. Ну и плюс мэтр нашего футбола российского – главный тренер Павлов работает. Всегда у него команда организованная, заряженная. Это «Текстильщик» показал на поле. Поэтому самое главное для меня то, что игроки жили результатом.

Следующий матч будет для хабаровчан посерьезнее, наш следующий соперник – самарские «Крылья Советов», вторая помимо «СКА-Хабаровск» команда ФНЛ вышедшая в 1/8 розыгрыша Кубка России, один из лидеров этого первенства идущий пока на четвертом месте. Матч пройдет в Хабаровске уже в следующую субботу, 21 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Волевая победа: «СКА-Хабаровск» одолел «Нефтехимик» со счетом 3:2. В первом тайме вели гости, однако армейцы сумели отыграться и выйти вперед (подробнее)

- Главное, что не в Хабаровск летим: В 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)

- Камбэк с хет-триком: «СКА-Хабаровск» провел удивительный по накалу страстей матч с брянским «Динамо» выиграв со счетом 5:2. Больше всех поразил Константин Базелюк, забивший в одном матче сразу три мяча (подробнее)

В ТЕМУ:

- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)

- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)

- Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на ноябрь 2020 года. «Красно-синим» предстоит сыграть три матча на выезде (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Новым главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Сергей Юран. С наставником подписан контракт до конца этого сезона (подробнее)

- «Мне не удалось вывести команду из штопора»: главный тренер «СКА-Хабаровска» подал в отставку. Алексей Поддубский занимал этот пост с марта прошлого года (подробнее)