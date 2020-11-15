Ледовые горки, катки и огромный лабиринт: как Хабаровский край отпразднует Новый год Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию Нового года. На сегодняшний день уже есть концепция праздничного оформления площади имени Ленина в краевой столице. Глава Хабаровского края отметил, что везде установят новогодние елки и зимние городки. Он же рекомендовал главам районов сделать катки в муниципалитетах.

- Это очень хорошее дело. В Хабаровске это уже традиция, многие любят кататься на коньках. Приходят с семьей, проводят время на свежем воздухе. Я и сам с удовольствием покатаюсь, - заявил Михаил Дегтярев.

К слову, в этом году проектом оформления площади имени Ленина занимался президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов. Он уже не первый год начинает творческий процесс в преддверии праздника. В этом году собираются разделить площадь на детскую игровую зону, зону вокруг главного фонтана и зону главной елки.

- Для детей построят огромный лабиринт, стилизованный под замок. Площадь этого сооружения составит около 800 квадратных метров, стены высотой до 2,5 метров дополнят смотровые башни из искусственного снега. На входе в лабиринт будут стоять былинные богатыри, а стены с правого и левого флангов «защитят» пушки с ледовым «боекомплектом», - рассказал Сергей Логинов.

В этом году проведут небольшой эксперимент – при оформлении собираются использовать дополнительные материалы. Например, купола смотровых башен сделают из светопропускающего баннера с установленной внутри подсветкой. На окнах башни опробуют сложнейшую технику создания цветных витражных окон изо льда. В углах лабиринта появятся малые горки и ледовые аттракционы.

Жители и гости города смогут сфотографироваться на память на фоне Снегурочки и Деда Мороза, символа 2021 года – быка. Фигуры установят близ главной елки, главная идея которой - «Галерея ярких красок лета». Границы этой территории обозначат декоративные ледовые ограждения различной высоты, в которые «вморозят» яркие цветочные букеты, пестрых бабочек и сочные фрукты. Главная красавица – новогодняя елка, будет высотой в 20 метров. Ее соберут из 190 хвойных деревьев разного размера и декорируют большими яркими шарами и гирляндами.

Близ центрального фонтана территорию обрамят ледовыми балюстрадами с подсветкой в виде арок и вензелей. Будут традиционные надписи «С Новым годом!» и «С Рождеством!» по обоим краям площади со стороны улиц Гоголя и Пушкина. Их немного отодвинут вглубь площади, подальше от проезжей части. Отметим также, что обустройство зимнего городка на главной краевой площади завершится за неделю до праздника.