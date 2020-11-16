Энергетики ДГК поучаствовали во всероссийской благотворительной акции «Книжки в подарок»

Комплекты книг для слабовидящих получили воспитанники детского сада комбинированного вида и библиотека для слепых

Комплекты книг для слабовидящих детей вручили энергетики Дальневосточной генерирующей компании (входит в Группу РусГидро) детскому саду комбинированного вида №184 города Хабаровска и Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых. Передача изданий прошла в рамках всероссийской благотворительной акции ПАО «РусГидро», приуроченной к Международному дню слепых и Всемирному дню доброты, празднование которых приходится на 13 ноября.

В этом году книги были выпущены в двух версиях. Первая называется «Путешествие по странам и континентам» и знакомит читателей с восемью странами мира, рассказывая сказки народов. К красочному комплекту прилагается конверт с занимательными заданиями (лабиринтами, загадками), направленными на развитие творческой фантазии и речи ребенка, и электронное устройство - волшебный карандаш, считывающий микрокоды.

Второй комплект иллюстрирует чешскую народную сказку «Златовласка» и китайскую народную сказку «Волшебная кукуруза». Игровые наборы предназначены для создания настольного театра и состоят из декораций и фигурок персонажей книг.

Из-за пандемии коронавируса книги были переданы без привычного театрализованного представления.

- Мы рады присоединиться к благотворительной акции, которая прошла по всей России, - отметила Татьяна Вороная, заместитель генерального директора по управлению персоналом, правовым и корпоративным вопросам АО «ДГК». - Книги созданы с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия слепых и слабовидящих детей, содержат яркие иллюстрации, тактильные вставки, подвижные игровые элементы, что очень помогает педагогам в проведении коррекционных занятий. Во многих странах мира в Международный день слепых проводятся мероприятия, цель которых привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим, а также создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, в целом улучшения образа жизни этих людей.

Из-за пандемии коронавируса книги были переданы без привычного театрализованного представления.

СПРАВКА «КП»

В рамках реализации программы благотворительности ПАО «РусГидро» совместно с фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» с 2007 года проводит акцию «Книжки в подарок», в ходе которой в специализированные учреждения для слабовидящих детей передаются развивающие и обучающие наборы книг. Издания не поступают в продажу, распространяются только бесплатно и адресно.

За время участия в акции «Книжки в подарок» ПАО «РусГидро» было передано более двух тысяч комплектов рельефных книг в детские сады, школы-интернаты, библиотеки от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.

Также доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты (World Kindness Day), датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио первой конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). В данном мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к движению присоединились и другие страны). Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала под свои знамена единомышленников движения доброты из разных стран - волонтеров и добровольцев, которые из года в год неустанно действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков.