В Хабаровском крае спасателям пришлось срочно эвакуировать из тайги охотника. Фото: комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

В выходные 66-летний мужчина, житель Амурского района, отправился с двумя приятелями на охоту. Их путь лежал в зимовье, расположенное в верховьях реки Харпи. Добраться туда можно было только на вездеходах - вокруг непроходимая тайга.

Все шло хорошо, пока мужчина не почувствовал себя плохо. Вдобавок ко всему сломался вездеход, а до ближайшего населенного пункта - 50 километров по бездорожью. В глухой тайге дозвониться до врачей было нереально - нет покрытия сотовой сети. К счастью, у охотников был с собой спутниковый телефон. Через спутник удалось связаться со знакомыми, а те уже подняли тревогу.

В Хабаровском крае спасателям пришлось срочно эвакуировать из тайги охотника. Фото: комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

- Поскольку подъездных путей к месту, где находился пострадавший, не было, правительством Хабаровского края было принято решение отправить туда специалистов краевой аварийно-спасательной службы и врача центра медицины катастроф на вертолете, - подчеркнула Ольга Оботурова, руководитель пресс-службы комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

В Хабаровском крае спасателям пришлось срочно эвакуировать из тайги охотника. Фото: комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

В воскресенье 15 ноября группа вылетела в Амурский район, на станции Литовко на борт также взяли опытного проводника, который хорошо знал местность.

- Зимовье нашли довольно быстро, спасатели и медик десантировались рядом с ним, но вертолет удалось посадить только за полкилометра от пострадавшего - рассказывает Александр Лаврешкин, начальник краевой аварийно-спасательной службы. - Осмотр врача показал, что охотнику требуется срочная госпитализация, его быстро на носилках перенесли к вертолету, а затем доставили в Хабаровск.

В Хабаровском крае спасателям пришлось срочно эвакуировать из тайги охотника. Фото: комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

В краевом центре охотника немедленно госпитализировали. Как предполагают врачи, у него произошел инсульт. Кстати, краевым спасателям это зимовье хорошо знакомо - четыре года назад там уже проводилась подобная операция по эвакуации пострадавшего.