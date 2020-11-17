Новый год в Хабаровском крае 2020-2021: конкурсы в преддверии праздника Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем ближе Новый год, тем чаще посещают мысли о том, как, где и с кем его провести. Эпидемиологическая обстановка, возможно, наложит некоторые ограничения, но это не повод отменять главный праздник года совсем. Кроме того, есть прекрасная возможность «подсластить» ожидание - участвовать в конкурсах к Новому Году 2020-2021.

КОНКУРС НОВОГОДНИХ ИСТОРИЙ

На сегодняшний день в меню творческое состязание, о котором объявила редакция «КП»-Хабаровск». Конкурс называется «Мой необычный Новый год». Например, кому-то удалось встретить два Новых года за одну ночь, а кто-то провел по-хабаровски морозную новогоднюю ночь на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Ваша история может пополнить эту подборку. Для этого надо в срок до 15 декабря прислать свой рассказ о вашем необычном Новом годе на электронный адрес yulia.terenteva@phkp.ru. В теме письма укажите название конкурса. Итоги подведем к 20 декабря. Редколлегия определит три лучших, авторы которых получат призы.

Внимание: присылая историю на конкурс, участник тем самым подтверждает, что текст авторский, написан им самим. Гонорар за публикацию историй не выплачивается. Денежный эквивалент призов не выдается.

КОНКУРС ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

Итогом этого творческого состязания будут украшенные елки на стадионе имени Ленина. К участию в конкурсе «Наряжаем елку вместе» приглашают и детей и взрослых. К слову, детскими поделками украсят новогоднюю ель на площади в районе универсального краевого спортивного комплекса. Там будет находиться детская фотозона зимнего отдыха.

- Елочные украшения нужно делать из прочного материала, высота игрушки - не менее 50 сантиметров. К изделию надо прикрепить петельку или прищепку, с помощью которых его можно разместить на елке. Размер гирлянды не должен превышать три метра, ее диаметр 15 сантиметров. К игрушке надо приложить данные с фамилией, именем автора, его адресом и телефоном, название созданной работы, - отметили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Победителей определят в номинациях «Символ года-2021», «Спортивная игрушка», «Семейная игрушка» и «Оригинальная игрушка». Их наградят памятными призами и подарками. Всех участников конкурса отметят дипломами.

Новогодние игрушки принимают до 18 декабря на стадионе имени Ленина в здании легкоатлетического манежа. Подробная информация о конкурсе по телефонам: 8-929-411-92-49 и 8-924-106-83-53.