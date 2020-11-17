Михаил Дегтярёв держит на личном контроле прохождение зимнего сезона в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне Михаил Дегтярев провел совещание с представителями ЖКХ краевой столицы. Во главу угла встал вопрос об уборке придомовых территорий, проездов и пешеходных дорожек от снежного наката и льда. Постоянные жалобы жителей Хабаровска убедили врио главы региона, тема злободневная и нуждается в его личном контроле.

- От своевременности и полноты принимаемых мер зависит жизнедеятельности всего региона. Поэтому от руководителей требуется максимальная отдача, чтобы все работы выполнялись точно в срок, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Действительно, ежегодно зима, это сезон повышенного травматизма для жителей, а сотрудники дорожной автоинспекции отмечают рост автомобильных аварий. Пренебрежение представителями жилконтор и управляющих компаний своими обязанностями по уборке придомовых территорий и проездов давно стало притчей во языцех. Выражение бывшего начальника дорожных служб города Олега Гроо о том, что «снег имеет свойство таять» разошлось по краевой столице, и отнюдь не в положительной коннотации. На это, в ходе совещания обратил внимание и Михаил Дегтярев.

В свою очередь, представители министерства транспорта и дорожного хозяйства края сообщили, что до 1 ноября был сделан запас песчано-соляной смеси. Всего на складах накоплено 1678 тонн. Определены самые сложные участки, где во время циклонов нужно проводить работы в первую очередь. Для уборки подготовлено 200 единиц техники и персонал.

На совещании к дорожникам обратился глава Советско-Гаванского района по поводу местной трассы до поселка Ванино. На прошедших выходных ее как раз засыпало снегом, из-за чего движение было сильно затруднено. Но убирать дорогу стали слишком поздно. Михаил Дегтярев поручил ускорить работы.

- Разберитесь с подрядной организацией. Хочу предупредить всех руководителей краевых организаций об ответственности за свои исполнение должностных обязанностей. Мы будем следить за подобными фактами и принимать меры, - предупредил Михаил Дегтярев.

При этом, как отметил врио главы региона, коммунальщики на отлично справились с организацией отопительного сезона. А кое-где он начался даже раньше запланированного срока. Перебоев в обеспечении теплом не отмечено. Коммунальные объекты, жилфонд, сети приведены в порядок на 100% от плана. Завершается последний этап, на котором муниципалитетам выдаются паспорта готовности.