«Ден-Тал-Из»: качественные и высокотехнологические стоматологические услуги для всей семьи

Мы предлагаем качественные и высокотехнологичные стоматологические услуги.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения стоматологическая поликлиника №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ» министерства здравоохранения Хабаровского края является лечебным учреждением для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной стоматологической помощи.

Мы предлагаем качественные и высокотехнологичные стоматологические услуги.

Профессиональная гигиена, ортодонтия (брекеты), протезирование зубов, имплантация зубов, хирургия, лечение зубов, отбеливание, пародонтология, детская стоматология, лечение зубов под наркозом, услуги радиовизиографии, услуги компьютерной томограммы.

Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00, воскресенье - выходной.

Регистратура:

+7 (4212) 470-333.

Платное отделение:

+7 (4212) 470-555, 60-67-60.

Обособленным подразделением КГБУЗ Стоматологическая поликлиника №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ» является 1-я детская стоматология «ДЕН-ТАЛ-ИЗ», расположенная по адресу: улица Ленинградская, 36.

Режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье - выходной.

Телефон: +7 (4212) 31-05-18.

Мы ведем плановый прием пациентов в режиме повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19, с соблюдением масочного режима и проведением противоэпидемических мероприятий.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.