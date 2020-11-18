ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» - всегда в ногу со временем!

Одно из сильнейших преимуществ клиники - возможность оказания полного цикла медицинской помощи – от амбулаторной, консультативно-диагностической до стационарной, включая применение высокотехнологичных методов лечения.

Сегодня частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровска - это крупнейшее на Дальнем Востоке России многопрофильное лечебное учреждение.

Одно из сильнейших преимуществ клиники - возможность оказания полного цикла медицинской помощи - от амбулаторной, консультативно-диагностической до стационарной, включая применение высокотехнологичных методов лечения.

На территории в 88 тысяч квадратных метров расположился медицинский комплекс, состоящий из шести корпусов и включающий стационар и консультативно-диагностический центр.

Будучи ведущей базой для комплексного обследования и лечения работников Дальневосточной железной дороги, больница предоставляет квалифицированную медицинскую помощь не только пенсионерам отрасли, но и всем жителям Хабаровска, Хабаровского края и других регионов России.

Хабаровск, улица Воронежская, 49. Телефон единой справочной службы 8-800 770-08-11, 8 (4212) 41-82-82.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.