Михаил Дегтярев намерен вернуть жизнь в некогда процветавшие поселения Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом Верхнебуреинский и Солнечный районы. Во время своей поездки он уделил внимание встречам с населением небольших поселков, основанных при строительстве БАМа. По итогам общения с населением глава региона сделал определенные выводы, также он разбирался в проблемах местных жителей и уже дал поручения по решению вопросов.

- Надо возвращать жизнь в эти некогда процветавшие населенные пункты. Главная беда - это изношенные котельные на угле и мазуте, которые фактически отапливают воздух. Только за тепло зимой в одно- или двухкомнатных квартирах квитанции выставляют от 10 до 15 тысяч рублей. Многие отдают за услуги ЖКХ чуть ли не всю зарплату или пенсию. Так быть не должно, - заявил Михаил Дегтярев.

В 70-х годах прошлого века в регионе появились такие поселки как Солони, Сулук, Герби, Джамку, Амгунь. Здания котельных и оборудование в них на сегодняшний день изношены до предела. В некоторых местах нет резерва на случай аварии. Михаил Дегтярев в этом случае предложил два пути решения проблемы теплоснабжения.

Первое: профильным структурам поручат разработать план тотальной модернизации имеющихся генерирующих мощностей. Возможно, выходом станет установка модульных котельных. Снижения сумм в квитанциях рассчитывают добиться за счет уменьшения затрат на топливо, ремонт сетей и агрегатов.

По мнению аналитиков, дороговизна коммунальных услуг и их низкое качество - одна из причин внутренней миграции населения в крупные города. Если проблему больших счетов за комуслуги удастся решить, получится сохранить жизнь в поселках.

Второе: краевое правительство рассмотрит возможность введения специальных расценок для Верхнебуреинского и Солнечного районов. К слову, на сегодняшний день здесь применяют такой же тариф для населения на тепловую энергию, как в южных районах края. В этом случае в региональном министерстве финансов и комитете по ТЭК рассчитают затраты, которые лягут дополнительным бременем на краевой бюджет.

Напомним, назначенный глава региона уже по несколько раз встретился с главами муниципалитетов. На местах он обсуждал проблемы и пути их решения. К слову, в районах края накопилась масса проблем, которые местные власти даже не пытаются решать. Михаил Дегтярев в своих ранних заявлениях уже озвучивал позицию - с равнодушными чиновниками, не заинтересованными в добросовестном выполнении своей работы, он планирует расставаться. Чиновникам, работающим ради качества жизни на своей территории, врио губернатора края намерен оказывать необходимую помощь.