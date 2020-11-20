В следственном комитете возбудили уголовное дело на работницу детсада из Комсомольска-на-Амуре ударившую ребенка Фото: Социальные сети

Как сообщили в краевом следственном комитете на работницу детского сада №42 в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- В следственные органы поступили материалы проверки по факту применении недозволенных методов воспитания работником одного из детских садов города Комсомольска-на-Амуре, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. – было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что во время приема пищи детьми воспитатель ударила рукой одного из них. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним что о происшествии в детсаду, расположенном в одном из спальных районов Города юности, стало известно после того как в сеть Интернет было выложено видео на котором одна из работниц дошкольного учреждения во время обеда несколько раз ударила капризничавшего ребенка из ясельной группы и попыталась насильно заставить есть.

Сразу же после этого детским садом заинтересовалась прокуратура Комсомольска и городской отдел образования. Как сообщили в самом учреждении после обращения родителей нянечка была отстранена от работы.

В администрации города резко осудили такое обращение с ребенком и уверили что к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия в рамках трудового законодательства и выразили сожаление, что такие поступки перечеркивают все усилия мэрии по развитию дошкольной сети.