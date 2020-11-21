«Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «СКА-Хабаровск» в последнем домашнем матче года Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

С приездом в Хабаровск Сергея Юрана, который сменил на этом посту Алексея Подгурского армейцы еще ни разу не проигрывали. Не собирались они этого делать и в этот раз. С самого начала встречи армейцы доминировали и даже могли забить, но не сложилось.

За то уже после 10 минуты встречи инициатива понемногу перешла к гостям, и они свой шанс не упустили. На 13 минуте, с передачи бывшего армейца Дмитрия Кабутова «Крылья Советов» открывают счет в этом матче.

Защита «красно-синих» упустила Егора Голенкова и тот получив пробив по мячу головой отправил его в створ ворот. Шансов отразить удар у Игоря Обухова, защищавшего в этом матче ворота армейцев, не было.

Армейцы поднажали и Дмитрий Барков, вышедший сегодня в стартовом составе с подачи Гаджимурадова забивает самарской команде. Но гол не засчитывают – судейская бригада считает, что футболист находился в положении вне игры.

После первого тайма поговорить с Алексеем Амелиным – главным арбитром матча вышел Сергей Юран. Наставник армейцев был явно недоволен работой судейской бригады. Впрочем, арбитра его выход на поле не впечатлил, и он в приказном тоне попросил наставника удалиться.

По мнению Сергея Юрана спорные моменты в этот игровой отрезок решались явно не в пользу хабаровчан. Разговор получился жестким, под свист и возмущение трибун. К счастью, во втором тайме тренерский штаб хабаровчан появился в полном составе.

Во второй сорокапятиминутке мог отличиться Рамазан Гаджимурадов, получив мяч он рвется вперед следка толкая в штрафной защитника «крылышек» и забивает, однако игрок соперников падает на газон и даже просит вызвать медицинскую бригаду. Мяч не засчитывают. Гаджимурадов недоумевает, Юран рвет и мечет.

Ну и последний эпизод, переполнивший чашу терпения главного тренера хабаровской команды, произошел уже в добавленное время. Во время атаки армейцев голкипер «крылышек» выбегает из ворот и падает прямо под ноги нападающему роняя его на газон. Пенальти? Судья показывает, что нарушения нет.

Сергей Юран бросает об землю свою бутылочку с водой и выходит на поле апеллируя к арбитру. Игра остановлена, и главный арбитр показывает наставнику хабаровчан желтую карточку. Правда в протоколе это предупреждения почему-то нет.

Уже после финального свистка футболисты опять пытаются поговорить с Алексеем Амелиным, арбитра окружают игроки, тренеры, но на подмогу судье выскакивают стюарды и оттесняют от него разгневанных спортсменов.

- Я вначале хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус. Не хочу комментировать это безобразие. Я думаю, что судейство «СКА-Хабаровск» - «Крылья Советов» господина Амелина, нужно будет разобрать. Должно всё-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.

- Что касается матча. Настраивались на игру. Команда «Крылья Советов» ставит задачу. Это мы знали, понимали, готовились. Поэтому к ребятам претензий нет, - прокомментировал игру Сергей Юран, главный тренер хабаровских армейцев. - Я поблагодарил их в раздевалке. Самое главное, всегда это говорил, то, что я видел самоотдачу, желание в игровых действиях. Были моменты, которыми могли воспользоваться. Пропущенный мяч мы, конечно, разберём, немножко не доиграли защитники. Но в целом, я считаю, что играли мы в футбол. Если даже взять по второму тайму, там владение, по-моему, семьдесят на тридцать. И именно владение вперёд. Создавали предпосылки для того, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, потому что на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего упал. Ещё раз вернусь к тому, о чём говорил в начале. Я думаю, что господин Кашшаи разберётся в этой ситуации. Должен всё-таки арбитр нести ответственность.

В итоге победа в последнем домашнем матче «СКА-Хабаровска» в этом году достается «Крыльям Советов». Самарцы увозят из Хабаровска три очка, а армейцы получают первое поражение после прихода нового главного тренера.

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