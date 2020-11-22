Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 22 ноября 2020 года. Фото: минздрав Хабаровского края

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения за минувшие сутки в Хабаровском крае было выявлено 306 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 151 человек выздоровел, 1 пациент умер.

Так же по данным ведомства показатель тестирования населения на 100 тысяч жителей составил 396 человек. Сейчас в крае в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, 28 из них подключены к системам искусственной вентиляции легких.

- Сейчас в Хабаровском крае развернуто 3227 коек. Количество свободных коек- 544, - отметили в региональном министерстве здравоохранения.

Больше всего заболевших коронавирусом в Хабаровске – 223 человека. На втором месте Комсомольск-на-Амуре, там заражено инфекцией 23 человека, на третьем Верхнебуреинский район – 21 пациент с положительным тестом на COVID-19.

Что касается других районов: то в Комсомольском районе зарегистрировано 14 заболевших коронавирусной инфекцией, в Хабаровском и Амурском – 8, Полины Осипенко, Нанайском и Ульчском по 1 человеку, в районе имени Лазо – 3, в Николаевском – 4 человека.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 651 случаев заражения COVID-19. 14 511 человек выздоровели, 6989 находится на лечении. Из них получают медицинскую помощь в стационаре 2681, 4306 – амбулаторно. 151 человек умер.

Напомним, что в субботу в Чумикане был введен карантин. Это связано с распространением коронавируса. С инициативой выступил главный санитарный врач края. Глава региона Михаил Дегтярев подписал соответствующее постановление.

Кроме того, в поселке для пожилых граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции, школьники перешли на дистанционное обучение, закрыты все предприятия и организации, которые не обеспечивают жизнедеятельность населенного пункта. Проводится дезинфекция зданий и общественных мест.

Всем жителям рекомендовано оставаться дома, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Выезд из Чумикана запрещен. Системе здравоохранения поручено обеспечит лечение заболевших, при необходимости проработать вопросы транспортировки больных.