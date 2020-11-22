В Биробиджане остро не хватает противовирусных и антибиотиков

Наш корреспондент посетил аптеки столицы ЕАО Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В сентябре, когда заведения общепита и образовательные учреждения вернулись к традиционному формату работы, ситуация с коронавирусом в Еврейской автономной области стала ухудшаться. К осложняющим факторам добавились сезонные простудные заболевания, от которых не убереглось немало местных жителей. Многие граждане поспешили в аптеки, чтобы запастись всем необходимым, но сделать нужную покупку оказалось непросто из-за возникшего дефицита лекарств.

Корреспондент «КП»- Хабаровск» решил лично проверить, как обстоят дела с наличием лекарств и посетил сегодня несколько аптек в Биробиджане. Вход без защитной маски в специализированные заведения был запрещен, о чем предупреждают тематические объявления.

- Арбидола у нас нет, азитромицина тоже. Амоксициллин - по 500 рублей за упаковку. Ринза - по 180 рублей. Ундевита нет. Ремантадин закончился. Ревит - по 46 рублей. Когда будет левофлоксацин, неизвестно. Этот препарат многие спрашивают, но пока порадовать нечем, - сообщила сотрудница аптеки автору этих строк.

Потребность в лекарствах есть Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В другой аптеке, расположенной в центре города, также не оказалось в наличии арбидола, азитромицина и левофлоксацина, зато можно купить ремантадин по доступной цене. А ринза здесь немного дороже - 186,5 рубля. Обойдя еще несколько аптек, корреспондент "КП"-Хабаровск" нашел в продаже цитовир, циклоферон и гипорамин (противовирусный фитопрепарат). Арбидола, азитромицина и левофлоксацина обнаружить нигде не удалось...

НЕ КАЖДОМУ ПО КАРМАНУ

Кроме дефицита актуальных лекарств, потенциальных покупателей огорчают и выросшие цены. Кто-то из пожилых посетителей аптек говорит о "спекулянтах", которые взвинтили цены в тяжелые времена и наживаются на людском горе. В свою очередь биробиджанские аптекари ссылаются на поставщиков и производителей лекарств, скорректировавших в период пандемии ценовую политику.

- Возьмем, например, левофлоксацин - востребованный сегодня антибиотик. Этот препарат, произведенный на хабаровском предприятии "Дальхимфарм", раньше мы получали по цене 230 рублей за упаковку и делали наценку 20 процентов. Сейчас наценка осталась той же, но получаем мы левофлоксацин из краевого центра по новой цене - 900 рублей за упаковку. Вот и считайте сами, сколько вынужден платить покупатель за тот же товар, - рассказала корреспонденту "КП" - Хабаровск" сотрудница одной из биробиджанских аптек Ольга.

А вот ассортимент на полках не отвечает ожиданиям Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По ее словам, еще одна трудность заключается в том, что все препараты, произведенные после первого июля этого года, должны маркироваться. Однако, сайт разработчиков маркировки «Честный знак», как выяснилось, не готов к работе с аптеками.

- Все аптеки принудили купить дорогое оборудование, установить программное обеспечение, заплатить программистам за налаживание этой системы, а сам сайт не довели до ума, — пожаловалась Ольга. — Товары, принятые от поставщиков (уже маркированные), мы не можем оприходовать до пяти дней. Это также негативно отражается на нашей работе.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ?

По словам руководителя областного государственного предприятия «Фармация» Натальи Китиковой, ситуация с лекарственным обеспечением жителей региона пока остается напряженной. Но специалисты работают над решением актуальной задачи.

- В конце октября мы выставили в интернете закупку на противовирусные лекарства и антибиотики, но не поступило ни одной заявки. Мы готовы рассмотреть все предложения, все торговые наименования, которые зарегистрированы и есть в обороте. В настоящее время идут переговоры насчет поставки в ЕАО противовирусных препаратов. Договоров пока нет, сроки поставки неизвестны. Но мы надеемся на положительный результат, - подчеркнула Наталья Китикова.

А пока жители Еврейской автономии занимаются самолечением. По сарафанному радио, по мессенджером и в социальных сетях происходит активный обмен «чудодейственными» способами и средствами по излечению от многих заболеваний, включая бабушкины рецепты, эффективные комбинации недорогих спиртосодержащих жидкостей и шаманские обряды по изгнанию злых духов...