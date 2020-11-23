Ледовые катки 2020-2021 в Хабаровске: расписание, цены на билеты Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Посетить ледовые катки в Хабаровске можно будет уже совсем скоро - среднесуточная температура как раз снизилась до нужных значений, и в дирекции краевых спортивных сооружений объявили о запуске самого масштабного в Хабаровске катка - ледовой площадки на набережной. За главным катком подтянутся и остальные - по всему городу немало стадионов на зиму заливают ледовые поля для катания, а «Комсомолка» подскажет, куда сходить покататься и почем нынче это удовольствие. Предупреждаем сразу - так как катки все же еще не открыты, информация по ценам у организаторов катания остается на начало 2020 года. Однако, как показывает ежегодная практика, обычно спортивные объекты стараются удержать ценник на уровне предыдущего года, а если и поднимают, то совсем незначительно - на 20-50 рублей.

КАТОК НА НАБЕРЕЖНОЙ

Совсем недавно в Хабаровске анонсировали заливку, пожалуй, главной зимней достопримечательности города - огромного катка на набережной имени Геннадия Невельского. В этом году, как пообещали в пресс-службе правительства Хабаровского края, площадь ледового поля составит порядка шести тысяч квадратных метров, а для совсем маленьких фигуристов зальют специальную площадку «каток-малышок». Специалисты уже начали формировать из снега будущие ограждения, а также приступили к первичной заливке, нам остается только дождаться полной готовности катка - и вперед! Официальная дата открытия еще не определена и будет зависеть от погодных условий, поэтому ждем.

Каток на набережной ждет посетителей ежедневно, по будням с 11:00 до 23:00, по выходным и праздникам с 10:00 до 24:00. Каждый день на площадке проводятся профилактические работы с 6:00 до 11:00 утра - в это время каток недоступен для посетителей.

Стоимость проката на начало 2020 года составляла 250 рублей - будем надеяться, что она не изменится. В залог необходимо оставить 2000 рублей или документы и 500 рублей. Заточка коньков стоит по-прежнему 200 рублей, прокат комплекта защиты со шлемом - 250 рублей в час. Камера хранения - 100 рублей без ограничения времени.

За главным катком подтянутся и остальные - по всему городу немало стадионов на зиму заливают ледовые поля для катания Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

АРЕНА «ЕРОФЕЙ»

Расписание работы: суббота и воскресенье с 18:00 до 19:00 часов и с 20:00 до 21:00 часов.

Стоимость билетов: взрослый - 250 рублей/час, детский (до 10 лет) - 150 рублей/час. Аренда ледового поля - 20 000 рублей/час. Заточка коньков - 200 рублей.

Адрес: улица Проточная, 4.

Телефон: 8 (4212) 45-67-97.

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

Расписание работы: каток не работает всего один день в неделю - в четверг. В остальные дни он открыт с 18:00 до 22:00.

Стоимость билетов: взрослый билет - 125 рублей, детский - 55 рублей. Прокат 120 рублей/час, заточка коньков 120 рублей. В продаже также есть абонементы на посещение катка: пять посещений - 550 рублей, десять посещений - 1000 рублей, 20 посещений - 1800 рублей.

Адрес: улица Королева, 4Г.

Телефон: 8 (4212) 36-79-08.

СТАДИОН «НЕФТЯНИК»

Расписание работы: в субботу и воскресенье с 14:00 до 22:00, в будни с 19:00 до 22:00.

Стоимость билета: взрослый - 130 рублей, детский - 120, сопровождение ребенка на льду -55 рублей. Прокат коньков 130 рублей. Можно приобрести абонементы: пять посещений - 560 рублей, десять посещений - 1050 рублей.

Адрес: улица Орджоникидзе, 14.

Телефон: 8 (4212) 73-11-91.

СПОРТКОМПЛЕКС «ЮЖНЫЙ»

Расписание работы: всю неделю с 09:00 до 23:00, перерыв: с 13:00 до 14:00.

Стоимость билета: 138 рублей с человека за посещение при условии набора группы не менее 20 человек. Прокат коньков 150 рублей в час, заточка - 140.

Адрес: переулок Производственный, 2Ч.

Телефон: 8 (4212) 41-44-75.

КАТОК НА «ЗАИМКЕ»

Расписание работы: круглосуточно.

Стоимость билетов: вход на территорию - 100 рублей, катание на своих коньках - бесплатно, прокат - 300 рублей/час.

Адрес: улица Мостовая, 22.

Телефон: 8 (4212) 91-77-77.

СТАДИОН «ЗАРЯ»

Расписание работы: каток открыт со среды по воскресенье. Среда - пятница с 18:00 до 21:00, суббота-воскресенье с 13:00 до 20:00.

Стоимость билетов: взрослый - 130 рублей, детский - 50 рублей. Прокат коньков 120 рублей.

Адрес: поселок Горького, улица Гагарина,13Б - Воровского, 17.

Телефон: 8 (4212) 78-70-31.

«ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»

Расписание работы: в будние дни с 14:00 до 21:00, а в выходные с 11:00 до 22:00.

Стоимость билетов: взрослый - 150 рублей, ребенок - 100 рублей. Прокат: взрослый - 150 рублей/час, детский - 100 рублей/час.

Адрес: улица Герцена, 2.

Телефон: 8 (4212) 63-37-49.

Разумеется, помимо платных, ледовые катки 2020-2021 в Хабаровске зальют и во дворах и хоккейных коробках. В прошлом году дворовых катков насчитывалось больше семидесяти, о том, сколько их будет этой зимой, мы узнаем в начале декабря.