Экс-глава городского ГИБДД стал новым вице-мэром Хабаровска

Соответствующее распоряжение подписал глава краевой столицы Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска новое назначение: пост вице-мэра занял Игорь Михайловский. Чиновник будет курировать экономические вопросы. Соответствующее распоряжение подписал глава краевой столицы.

СПРАВКА «КП»

Игорь Григорьевич Михайловский родился в 1972 году. В 1994 году окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», получил квалификацию инженера-механика.

В 2001 году Игорь Михайловский окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция», квалификация - юрист.

В июне 2009 года получил ученую степень кандидата юридических наук. В этом же году стал заместителем начальника ОГИБДД Хабаровска. Через пять лет возглавил городское управление.

С 8 июля 2020 года занимал пост заместителя мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Имеет опыт руководящей работы более 20 лет. Награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней, «За содружество во имя спасения».