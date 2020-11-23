Михаил Дегтярев: «Тендер на мою личную охрану - это чье-то самоуправство»

Глава Хабаровского края не только отменил скандальный заказ, но и вплотную занялся работой системы госзакупок в регионе, обнаружив много нестыковок Фото: Правительство Хабаровского края

Тендер на личную охрану врио губернатора Хабаровского края стоимостью 33 миллиона рублей стал одной из самых обсуждаемых тем последней недели. Еще бы: у региона огромный госдолг, дефицитный бюджет, прогнозируется падение доходов от налоговых поступлений, а первое лицо края собирается потратить на себя несколько десятков бюджетных миллионов. Всплеск негатива вполне ожидаем.

На аппаратном совещании в правительстве края Михаил Дегтярев объявил об отмене тендера. И обнародовал любопытную деталь: госзакупка была объявлена в тот момент, когда глава края был в отъезде - в Москве и рабочих поездках по краю. Более того, проведение конкурса не было согласовано с врио губернатора.

- Четыре дня был в командировке в Москве. Сразу после этого поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали. Встретился с тремя тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. За это время был объявлен конкурс на мою охрану на 33 миллиона рублей. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще, это нормально? Кто этим занимается в аппарате? - потребовал ответа Михаил Дегтярев у членов правительства.

Глава края усмотрел в этой ситуации либо самоуправство, либо откровенный саботаж со стороны неких лиц. Вообще, работа системы госзакупок в крае вызывает у Михаила Дегтярева много вопросов. Так, на днях он подписал заявление в Следственное управление СК по Хабаровскому краю - о проверке законности закупки вездеходов. Комитет по лесному хозяйству купил снегоболотоходы у одного и того же лица, закупки были сделаны в июле и в сентябре. Летом за гусеничный вездеход бюджет заплатил 3,9 миллиона рублей за единицу техники, а осенью - уже по 6,2 миллиона рублей. Уже установлено, что в обоих случаях продавец - одна и та же компания.

- В соответствии с законом, на первый взгляд все чисто. Но я считаю, что это ненормально, когда одно и то же мы закупаем с разницей в цене в полтора раза, - подчеркнул Михаил Дегтярев, добавив, что уже давал поручение чиновникам разобраться со странной закупкой. Однако они нарушений не усмотрели. Поэтому глава края обратился в следственные органы.

И подобные случаи, по словам Дегтярева, не единичны. Складывается ощущение, что системой госзакупок, призванной рачительно расходовать бюджетные деньги, некие лица пользуются ради личной выгоды. Причем есть основания полагать, что коррупция и хищения не зародились внезапно, а процветают годами. Глава края заверил своих подчиненных, что терпеть казнокрадство не намерен. Похоже, нас ожидает еще несколько громких расследований, связанных с госзакупками. Запасаемся попкорном.