«Свою миссию вижу в оказании помощи и поддержки»: Ольга Мироманова, депутат Законодательной Думы Хабаровского края ФОТО: сайт «Единая Россия»

Ольга Мироманова - член постоянного комитета думы по вопросам социальной политики - представляет в Законодательной думе Хабаровского края Хабаровский район. Человек она непубличный и занятой - руководство школой и депутатские обязанности оставляют немного времени для праздности.

- Мои избиратели - это жители всего Хабаровского района, - рассказывает Ольга Ивановна. - И, конечно, основная проблематика, с которой я работаю, касается нужд села. До начала пандемии мы ежемесячно проводили встречи с избирателями. Встречались в здании администрации Хабаровского района, однако это для многих оказалось неудобно - протяженность района велика, поэтому я стараюсь выезжать на места, в сельские поселения. Это Краснореченское, Тополево, Осиновая речка, планирую в декабре посетить поселок Дружба.

Механизм организации встреч отработан - главы поселковых администраций оповещают население, и в назначенный день жители собираются на встречу. Как отмечает Ольга Ивановна, люди приходят всегда.

- Люди приходят со своими проблемами, - делится она. - И не только приходят на встречи. Пишут письма через сайт думы, в директ моего инстаграм-аккаунта, звонят напрямую, обращаются к моим помощникам.

Поводы для обращения самые разные - от вывоза мусора до поиска места в детском саду. Чем же может помочь своим избирателям депутат?

- Мы отправляем запросы в профильные министерства, осуществляем взаимодействие между министерством и конкретным человеком, - рассказывает Ольга Ивановна. - Проводим личные консультации, даем совет, куда лучше обратиться с той или иной проблемой. Например, помогла нескольким пожилым женщинам оформить субсидии на компенсацию услуг ЖКХ. Решили проблему по предоставлению места в детском саду шаговой доступности для двух молодых семей из Южного округа Хабаровска. Свою дальнейшую работу в качестве депутата я вижу именно в этом направлении - в помощи и поддержке людей.

Однако работа депутата - это не только общение с избирателями, но и законотворческая деятельность. За уходящий год при участии Ольги Миромановой было разработано и представлено в Законодательную думу два законопроекта.

- В этом году наша фракция внесла на рассмотрение депутатского корпуса две законодательных инициативы, - рассказывает Ольга Ивановна. - Первая была посвящена снижению налога на аптечный бизнес с шести до одной целой двух десятых процента. Второй закон, который сейчас находится в стадии разработки, о предоставлении региональных выплат педагогам. Такие доплаты для учителей действуют во многих регионах нашей страны, и наши педагоги, как мне кажется, также достойны поощрения. Я понимаю, что такие меры поддержки учителей потребуют от краевого бюджета существенных затрат, однако мне по-человечески непонятно, чем наши педагоги хуже, скажем, московских? Я изучала вопрос и знаю, что средняя зарплата учителя в Москве - 117 тысяч рублей. А наши педагоги получают почти в пять раз меньше - 22-23 тысячи, и это вместе с доплатой за классное руководство. Мы много говорим о высоком призвании учителя, думаю, пора поддержать слова делами.

Что же. Первый год - он самый сложный, и впереди у депутатов еще много важных и нужных жителям региона дел. У Ольги Ивановны их тоже запланировано немало. Хабаровский район нуждается в новых учебных заведениях, дорогах, ФАПах, ремонтах подъездов, балконов, крылечек, восстановлении загубленного сельского хозяйства. А значит депутату дело всегда найдется.