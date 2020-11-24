В Хабаровске суд приговорил лихача, сбившего пятилетнего ребенка и его отца, к 9 годам колонии

Место происшествия сразу после аварии Фото: Социальные сети

Был тихий летний субботний вечер. Мужчина со своим пятилетним сыном ждал автобус на остановке «Павловича», расположенной рядом с перекрестком улицы лейтенанта Орлова и переулка Облачного.

Вдруг раздался рев мотора, удар и скрежет металла по асфальту. Toyota Premio, перевернувшись на крышу, с размаху буквально снесла людей с остановки. Пятилетний малыш погиб на месте, его отца срочно доставили в реанимацию, но травмы были такие серьезные, что мужчина не выжил.

Как потом установили сотрудники ГИБДД, автомобиль виновника трагедии попытался на скорости обойти другую иномарку, идущую впереди, не справился с управлением, столкнулся с автомобилем, его отбросило на ограждение, перевернуло и вынесло на остановку.

По данным сотрудников патрульно-постовой службы, работавших на месте происшествия, водитель был пьян. Когда же его «пробили» по базе, то выяснилось, что лихач является нарушителем со стажем. На его счету проезд на красный свет, езда без страховки и неоднократные превышения скорости.

На виновника возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух или более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Следствие собрало доказательства, и дело передали в суд.

- Заместитель прокурора Хабаровского края Александр Щербаков поддержал государственное обвинение в отношении гражданина, сбившего на своем автомобиле мужчину и его сына на остановке «Павловича» в городе Хабаровске, - рассказали в краевой прокуратуре. - Обвиняемый вину в совершении преступлений признал. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Пока приговор в законную силу еще не вступил. Мужчина сможет обжаловать решение суда в течение месяца.