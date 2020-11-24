Санаторий в Хабаровском крае закрыли после вспышки COVID-19

Также зафиксирована вспышка COVID-19 в интернатах региона Фото: Андрей КАРА

Санаторий «Анненские воды» (Ульчский район) закрыли по требованию Роспотребнадзора из-за вспышки коронавируса. Опасной инфекцией заразились 55 человек. Также зафиксирована вспышка COVID-19 в интернатах региона.

- Напряженной остается и ситуацию с двумя социальными учреждениями с постоянным пребыванием людей. Это Горинский психоневрологический интернат и Эльбанский психоневрологический интернат. На базе последнего развернут ковидный госпиталь. Учреждение обеспечено кислородными концентраторами. Туда прикомандированы врачи, которые выстраивают тактику лечения больных с коронавирусом, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Минздрав рассматривает санаторий «Уссури» в качестве базы для развертывания 100 коек. Места будут предназначены для долечивания больных с коронавирусом, которые идут на поправку.

Напомним, что в удаленном селе Чумикан введен карантин. На прошлой неделе там было зафиксировано более 20 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В крае продолжает работу телефон «горячей линии»: 8(4212) 39-61-79. В регионе развернута работа волонтерских центров по доставке лекарств и продуктов гражданам, находящимся дома.